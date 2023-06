WIG20 i WIG najlepsze w Europie. GPW odrabia straty z poprzednich sesji

Chociaż początek tygodnia na GPW odznaczył się przewagą podaży, mimo rosnących rynków bazowych, to już w środę giełdowe byki szybko nadrabiały dystans, przy dalej dobrym sentymencie do akcji i słabnącym dolarze. Mimo że decyzja Fedu dopiero po zamknięciu sesji w Warszawie, to kolejne dane z USA potwierdzają, że koniec cyklu jest właściwie przesądzony.

fot. Krystian Maj / / FORUM

WIG20 zyskał 2,51 proc., WIG był wyżej o 2,11 proc. Były to największe wzrosty wśród głównych indeksów w Europie w środę. Zyskał także mWIG40 na poziomie 1,63 proc., a sWIG80 tylko 0,04 proc. Obroty wyniosły ponad 1,93 mld zł, z czego 1,56 mld dotyczyło WIG20. WIG20 sięgnął w czasie sesji 2082 pkt. i jest też najwyżej na zamknięciu od kwietnia 2022 r. Z obecnych poziomów do 2100 pkt. dzieli go nieco ponad 1 proc.

W centrum zainteresowania inwestorów były przede wszystkim akcje producentów gier, górnictwa oraz banków, wzrosty są tym bardziej przekonywające, że odbyły się przy wysokich obrotach. Co prawda zazwyczaj sesje w dniu decyzji Fedu (godz. 20.00) są raczej spokojne, ale impulsów to wzrostów było sporo.

Od rana inwestorzy na GPW nadrabiali dystans z poprzednich dwóch sesji zaburzonych sytuacją z ABB Allegro (1,09 proc.), które powoli rosło po wyprzedaży. Odbijały mocniej banki, które mają przed sobą czwartkową decyzję TSUE, ale być może „frankowa bomba” jest już rozbrojona. Dalej dynamiczne ruchy widać na CD Projekcie, a inne spółki z sektora miały kilka pozytywnych informacji dla rynku.

Poza tym tracił dolar, który w stosunku do złotego zszedł nawet poniżej 4,10 zł i był nawet wart mniej niż w majowym dołku. Rzutowało to na wzrost cen surowców i odpowiednich spółek sektorowych.

A wszystko przez kolejne dobre dla rynków dane o amerykańskiej inflacji. O godz. 14.30 tamtejsze Biuro Statystyki Pracy podało, że indeks cen producentów (PPI) był w maju 2023 roku już tylko o 1,1 proc. wyższy niż rok wcześniej, wobec odczytu na poziomie 2,3 proc. w kwietniu.

To sporo niżej od oczekiwań (1,5 proc.). Niższe od prognoz były też odczyty w ujęciu m/m (-0,3 proc.) i PPI bazowego (2,8 proc.). Rynek na ponad 95 proc. wycenia obecnie brak podwyżki w czerwcu, a kilka dni temu obstawiał to na ok. 75 proc.

„Rynek w tym momencie ma dużo argumentów za tym, aby zakładać, że Rezerwa Federalna dokona pauzy w dalszych podwyżkach stóp procentowych. Jednak nie będzie ona prawdopodobnie jasnym sygnałem, czy Fed dokona kolejnych zmian w górę na posiedzeniach w II połowie roku” - napisali w sesyjnym komentarzu analitycy TMS Oanda Brokres.

„Konferencja prasowa Powella wydaje się być kluczowa i może wywołać dużą zmienność na rynkach. Dodatkowo poznamy nowe projekcje makro oraz aktualny wykres kropkowy, który przedstawia medianę oczekiwań członków FOMC odnośnie ścieżki stóp procentowych na kolejne miesiące” – dodali.

Na GPW w ujęciu sektorowym błyszczały gry (9,92 proc.), ale mocne były też górnictwo (4,12 proc.) i banki (3,35 proc.). Pod kreską były tylko spółki spożywcze (-0,2 proc.).

Na uwagę zasługuje sytuacja z CD Projektem (13,33 proc.) i prawdopodobny „short squeeze” oraz nowe wieści z innych spółek gamingowych jak 11bit (6,43 proc.), PCF (4,17 proc.), czy Ten Square Games (5,53 proc.), którego WZA zdecydowało o dywidendzie zaproponowanej przez zarząd.

Uwagę, przed czwartkowym wyrokiem TSUE przykuwały banki z wzrostami Pekao (4,77 proc.), mBanku (4,9 proc.) czy Santandera (4,32 proc.), Aliora (4,19 proc.) i PKO (1,86 proc.). Przez zaplanowanym na piątek 16 czerwca WZA wyraźnie rośnie kurs JSW (5,35 proc.). Na walnym rozstrzygnie się ostateczna kwestia dywidendy, pod którą mogą grać inwestorzy.

Także rosnące ceny miedzi po wtorkowych doniesieniach z Chin i możliwym pakiecie stymulującym gospodarkę wspierają dalej notowania KGHM-u (4,07 proc.). W WIG20 pod kreską był tylko kurs Dino (-0,63 proc.), ale cofający się z historycznych szczytów. Uwagę zwracają obroty, które na Allegro (267 mln) i CD Projekcie (208 mln) przekroczyły 200 mln zł. Natomiast wysokie był też na KGHM-ie (176 mln), PKN Orlen (171 mln), PKO (130 mln), Pekao (117 mln) czy Dino i LPP – po ok. 100 mln zł.

Inną sprawą, która budziła emocje była reakcja kursu STS (11,63 proc.), na informcję o wezwaniu na 100 poc., akcji spółki. Zwłaszcza, że znów pojawiły się kontrowersje nt. domniemanego inside tradingu.

Kolejne dni przyniosą nową dawkę emocji, bowiem w czwartek rynki w Europie będą wyceniać decyzję i komunikację Fedu ze środy, EBC będzie decydować o stopach procentowych w strefie euro, a w piątek mamy dzień rozliczenia kontraktów terminowych. Lokalnie w czwartek, może pojawić się reakcje na wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych.