WIG20 grał do końca. Pekao po 100 zł, Ukraina znów błysnęła

WIG20 od początku sesji znajdował się na plusie, a maksimum wyznaczył w jej końcówce. Na szczególną uwagę zasługiwały banki oraz akcje ukraińskich spółek notowanych na GPW.

Na niespełna godzinę przed meczem Polska-Słowacja na Euro 2020 trudno uciec od piłkarskich alegorii. WIG20, stanowiący reprezentację polskiego rynku akcji, poniedziałek 14 czerwca zakończył wygraną ekipy byków. Główny indeks GPW zyskał 1,28 proc., przekraczając na koniec dnia poziom 2250 pkt. Wiele wskazuje na to, że indeks bluechipów ma otwartą drogę do przebicia maksimów z początku czerwca.

W niezłej, choć nieco gorszej formie, były dziś indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (0,82 proc.) i sWIG80 (0,63 proc.). W efekcie szeroki WIG zyskał 1,08 proc. Obroty przekroczyły 840 mln zł, aczkolwiek na żadnej spółce „nie pękło” 100 mln – najbliżej był KGHM, na akcje którego przypadło ok. 10 proc dzisiejszych obrotów.

Wzrost WIG20 nie był może spektakularny, ale za to szeroki. Na minusie, i to niewielkim, znalazły się tylko trzy spółki: JSW (-0,62 proc.), KGHM (-0,15 proc.) i Mercator (-0,13 proc.). Najmocniej w górę odzieżowe LPP (3,47 proc.), zaś skład podium uzupełniły banki: Pekao (2,48 proc.) i Santander (2,32 proc.). W przypadku pierwszego z banków warto zwrócić uwagę, że jego akcje po raz pierwszy od lutego 2020 r. wyceniano na ponad 100 zł.

Wśród pozostałych spółek warto było zwrócić uwagę m.in. na Erbud (7,81 proc.). Onde, spółka z grupy Erbudu, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Na tle rosnących dziś banków wybijały się mBank (4,76 proc.) i Millennium (4 proc.). W dniu zarekomendowania przez zarząd warunkowej dywidendy w wysokości 1,2 zł na akcję, akcje Banku Handlowego podrożały o 2,96 proc.

Dzień po meczu Holandia-Ukraina (3:2) akcje ukraińskich spółek notowanych na GPW nawiązały do walecznej postawy piłkarzy naszych wschodnich sąsiadów. WIG-Ukrain (3,28 proc.) był dziś zdecydowanie najlepszym subindeksem notowanym na GPW, wyprzedzając o jedną długość WIG-Odziez (2,41 proc.). Ukraiński indeks po raz pierwszy od 9 lat zameldował się powyżej poziomu 700 pkt. Możliwe było to dzięki zwyżkom spółek, takich jak IM Company (9,43 proc.), Milkiland (14,53 proc.) czy Agroton (9,41 proc.). W tym kontekście warto wspomnieć, że na korzyść rolniczych spółek (to właśnie ten sektor jest głównie reprezentowany przez ukraińskie firmy) działają także rosnące ceny żywności.

