WIG20 europejskim liderem. Allegro i KGHM "zrobili robotę"

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Polska giełda wyraźnie wyróżniała się dziś na tle innych. To przede wszystkim efekt odbicia na Allegro i udanej sesji KGHM-u.

Aż o 1,7 proc. urósł na piątkowej sesji WIG20 i znalazł się tym samym na poziomach najwyższych od sierpnia. Wynik ten wyraźnie wyróżniał polski indeks na europejskim tle, bo choć na pozostałych parkietach kontynentu również przeważała zieleń, to jednak bardzo rzadko wzrosty przekraczały 1 proc. Neutralnie w dzień z kolei weszła Wall Street.

Skąd dzisiejsza siła WIG20? Szukać jej można raczej w samych spółkach, niż w szerszym trendzie. Warto bowiem zwrócić uwagę, że o ile WIG także poszedł w górę o ponad 1 proc., to jednak ciągnęły go w górę głównie duże spółki. mWIG40 zakończył dzisiejszą sesję "tylko" 0,4 proc. ponad kreską. sWIG80 zyskał 0,8 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,1 mld zł.

18Świetny wynik WIG20 to zasługa głównie dwóch spółek, które wspólnie zrobiły 1,5 pkt. proc. wzrostu indeksu. Mowa o Allegro oraz KGHM. Pierwsze po serii siedmiu spadkowych sesji, wczoraj powróciło do zieleni przeszło 6-proc. plusem. Dzisiaj stawkę podbiło jeszcze mocniej i zakończyło dzień 8,9 proc. ponad kreską. Największa spółka GPW w ostatnich dniach charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością, która ma najprawdopodobniej związek z jednej strony z mocnym rozgrzaniem wyceny spółki, z drugiej z trwającą walką o rynek paczkomatów.

KGHM z kolei po wczorajszych spadkach po publikacji wyników, dziś zyskał blisko 5 proc. Przypomnijmy, że o ile zysk netto spółki rozczarował, o tyle dane operacyjne wyglądały lepiej od oczekiwań. Być może inwestorzy na chłodno nieco lepiej ocenili raport. Duży udział w dzisiejszych wzrostach miał też zapewne przeszło 2-proc. rajd cen miedzi.

Oprócz wspomnianej dwójki wzrosty notowało jeszcze 10 innych spółek z WIG20, miały one jednak dużo mniejsze przełożenie na indeks. Wyróżnić w tym gronie należy przede wszystkim wzrost o 4,1 proc. Santandera i blisko 4-proc. wzrosty JSW. Ta ostatnia spółka pokazała wyniki wyraźnie lepsze od oczekiwań. Choć spółka musiała sięgnąć po pomoc PFR (by utrzymać poziom inwestycji) i narzeka na ceny węgla, to jednak pokazała mocne wyniki w segmencie koksu i ograniczyła nieco koszty.

Po spadkowej stronie wyróżniało się przede wszystkim PGNiG (-3,1 proc.). Warto było zwrócić także na inną spółkę paliwową, która około 3,5-proc. spadkami w trakcie sesji ciążyła indeksowi, zdołała jednak zamknąć dzień tylko na 0,5-proc. minusie. Mowa o Orlenie, który po sesji poinformował, że kupi spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce.

Na szerokim rynku uwagę zwracały m.in. blisko 10-proc. wzrosty Ferro. Grupa odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 23,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,5 mln zł przed rokiem. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 13,9-16,3 mln zł. Z drugiej strony o blisko 5 proc. po wynikach taniał PCC Exol.

Adam Torchała