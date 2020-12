WIG20 dobił do 2000 punktów. Pierwszy raz od koronakrachu

fot. Robert Gardziński / FORUM

W trakcie środowej sesji WIG20 notowany był powyżej 2000 punktów. To pierwsza taka sytuacja od lutego, gdy w indeks uderzyły obawy związane z koronawirusem.

Po świetnym listopadzie (druga najwyższa miesięczna stopa zwrotu w XXI wieku), WIG20 nie zwalnia tempa i w grudniu. Do tej pory tylko jedna sesja nowego miesiąca zakończyła się spadkiem (3 grudnia o 0,4 proc.). Pozostałe to wzrosty, w tym tak obfite jak w grudnia (+2,4 proc.), czy 4 grudnia (+3,1 proc.). Początek tego tygodnia przyniósł dwie sesje ze wzrostami o 0,6 proc. indeks i tak jednak pozytywnie wyróżniał się na europejskim tle. Środa znów przyniosła większą dozę optymizmu.

Na moment pisania artykułu (10:18) indeks rośnie o 1,3 proc. do 1995 pkt. W trakcie poranka udało się jednak także sforsować na chwilę poziom 2000 pkt. (2000,33 pkt.). To psychologiczna bariera, powyżej której indeksu nie widzieliśmy od lutego 2020 roku.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Znów wzrosty w WIG20 są dość mocne i szerokie. Akcje Lotosu i Tauronu drożeją o blisko 7 proc. CCC zyskuje 5,5 proc., akcje JSW, PGE i Aliora drożeją o ponad 4 proc., a o ponad 3 proc. w górę idą Orlen i Santander.

Spadki notuje sześć spółek, z czego trzy firmy tanieją o ponad 1 proc. To Dino, Allegro i CD Projekt. To trio, które świetnie radziło sobie w czasach lockdownu, gdy jednak coraz głośniej zaczęło się mówić o szczepionce, akcje tej grupy zaczęły sobie radzić nieco słabiej niż firm, które lockdown dotknął najmocniej (zresztą widać to po odbijających także dziś firmach paliwowych, odzieżowych, energetycznych, czy bankach).

W kontekście CD Projektu (-1,9 proc.) warto dodać, że to trzecia wyraźnie spadkowa sesja dla spółki. Choć w poniedziałek firma notowana była jeszcze na maksimach, później nastąpił minikrach i obecnie na akcjach spółki widać swego rodzaju wyhamowywanie przed jutrzejszą premierą "Cyberpunka 2077".

GPW to jednak nie tylko WIG20. WIG także notowany jest najwyżej od lutego, podobnie mWIG40. sWIG80 z kolei znajduje się obecnie w pobliżu poziomów najwyższych od września 2017 roku.

AT