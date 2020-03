WIG20 blisko dna. Czerwień znów zalała GPW

Piątek przyniósł kolejną fatalną sesję dla warszawskiej giełdy, a WIG20 w trakcie dnia znalazł się w pobliżu ostatnich minimów. Słabością znów razily spółki paliwowe, gwałtowne spadki zaliczył także Alior.

Aż o 3,2 proc. spadł w czwartek WIG20. W normalnych warunkach byłaby to zapewne jedna z najgorszych sesji w ostatnich kilkunastu miesiącach, w samym poprzednim tygodniu indeks zanotował jednak trzy gorsze sesje. Co ciekawe dzisiejsze spadki momentami były dużo większe i przekraczały nawet 4 proc. Wówczas do minimów z poprzedniego tygodnia brakowało ledwie 14 punktów.

Po odbiciu z poniedziałku i wtorku nie ma już zatem śladu, a WIG20 po dzisiejszej sesji jest notowany niżej niż na zamknięciu sesji z ubiegłego piątku. Zamiast odrobić straty, polski indeks poszedł zatem w dół. Warto jednak zauważyć, że na 15 dotychczasowych przypadków, gdy WIG20 spadał w tydzień o 10 proc., kolejny tydzień w aż 10 przypadkach kończył się również spadkami. Historyczne prawidłowości znalazły zatem potwierdzenie i teraz.

Warto jednak podkreślić, że spadki nie są fanaberią polskiego indeksu blue chipów. Czerwień dominowała w tym tygodniu na większości światowych rynków i wynik WIG20 na tym tle wygląda względnie nieźle. To jednak marne pocieszenie dla inwestorów. Na plusie tydzień kończą mWIG i sWIG, to jednak głównie zasługa wcześniejszych sesji. Dziś na te indeksy powróciły mocne spadki, średnie spółki straciły 2,2 proc., małe zaś 1,3 proc. WIG zakończył dzień 2,8 proc. pod kreską.

Wśród spółek z WIG20 najmocniejsze spadki notował w piątek Alior Bank (-7,6 proc.) i nie pomogła tu nawet informacja o dokupieniu akcji przez insiderów. Fatalną serię kontynuowały spółki paliwowe i to mimo gwałtownych spadków cen ropy oraz wciąż powolnych spadków cen paliwa. Lotos stracił dziś 6,8 proc., Orlen 4,4 proc., a WIG-Paliwa z wynikiem -5,2 proc. okazał się najgorszym indeksem branżowym na GPW.

Na drugim biegunie znalazły się telekomy, których indeks stracił jedynie 0,1 proc. Play okazało się jedyną spółką z WIG20, która uniknęła dziś spadków (+0,8 proc.), Orange i Polsat z niewielkimi spadkami uzupełniły podium najodporniejszych dziś na koronawirusowe zamieszanie blue chipów. Będząc przy tej branży, warto dodać, że UKE ogłosiło dziś aukcję częstotliwości 5G . Cena wywoławcza to 450 mln zł za blok.

Wśród spółek z indeksu WIG20 warto było zwrócić także uwagę na CCC, które podało wyniki za 2019 rok. Grupa miała 27,4 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 59,3 mln zł zysku rok wcześniej. To pierwszy zakończony stratą rok w giełdowej historii CCC. Notowania CCC poszły dziś w dół o 2,8 proc., czyli mniej niż WIG20.

Wyniki zaprezentował także notowany w mWIG-u Kruk. Skonsolidowany zysk netto windykatora w 2019 roku spadł do 277 mln zł z 330 mln zł w 2018 roku. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki, inwestorzy na akcjach obserwowali jednak aż 5-proc. spadek.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3232,07 -3,91 -2,93 -15,07 -2,79 -13,70 DAX Niemcy 11541,87 -3,37 -2,93 -14,98 -0,39 -12,89 FTSE 100 W.Brytania 6471,80 -3,48 -1,65 -13,76 -10,06 -14,19 CAC 40 Francja 5139,11 -4,14 -3,22 -14,89 -2,83 -14,03 IBEX 35 Hiszpania 8375,60 -3,54 -3,98 -14,63 -9,91 -12,29 FTSE MIB Włochy 20799,89 -3,50 -5,39 -15,07 -0,25 -11,51 ASE Grecja 684,74 -5,96 -10,94 -25,69 -3,17 -25,30 BUX Węgry 41185,29 -3,34 2,38 -6,67 0,24 -10,63 PX Czechy 962,89 -2,80 -1,46 -13,61 -10,89 -13,69 RTS INDEX (w USD) Rosja 1257,96 -4,97 -3,21 -18,28 5,58 -18,78 BIST 100 Turcja 109600,50 -1,98 3,40 -10,37 5,94 -4,22 WIG 20 Polska 1764,81 -3,18 -0,23 -16,43 -24,16 -17,92 WIG Polska 49326,23 -2,81 0,10 -14,81 -17,76 -14,71 mWIG 40 Polska 3610,61 -2,18 0,79 -11,74 -13,57 -7,61 Źródło: PAP

Adam Torchala