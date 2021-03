WIG20 bliski 2000 pkt. Mocne wzrosty Dino i PZU

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Drugi dzień tygodnia i druga udana sesja dla indeksu WIG20, którego notowania tym razem napędzane były m.in. przez PZU i Dino. W przeciwieństwie do poniedziałku, we wtorek wyraźnie słabiej radziły sobie jednak mniejsze indeksy.

Wzrostem aż o 1,5 proc. zakończył wtorkową sesję WIG20. To kolejny udany dzień dla tego indeksu, który w poniedziałek zyskał przecież 1,3 proc. W efekcie WIG20, który jeszcze pod koniec lutego notowany był momentami poniżej 1900 pkt., teraz bliski jest granicy 2000 pkt. Dziś nawet udało ją się na chwilę sforsować, ale historia skończyła się jak wiele podobnych prób w ostatnim czasie - szybkim powrotem poniżej 2000 pkt.

O ile akcjonariusze blue chipów we wtorek mieli sporo powodów do radości, na mniejszych indeksach już tak zielono nie było. mWIG40 wprawdzie urósł, ale tylko o 0,5 proc. sWIG80 z kolei sesję zamknął spadkiem o 0,01 proc. Dzięki mocnej postawie dużych spółek WIG zyskał jednak 1,1 proc. Wszystko to odbyło się przy stosunkowo wysokich obrotach, które na szerokim rynku sięgnęły 1,7 mld zł.

Polskim akcjom sprzyjało otoczenie, a przede wszystkim nastroje na Wall Street, gdzie wtorek stał pod znakiem odbicia w sektorze IT. Wzrosty Nasdaq'a przewyższały nawet poziom 3 proc., wzrosty na S&P500 bliskie były 2 proc. W Europie także przeważała zieleń, choć inwestorzy byli dużo bardziej powściągliwi.

O odbiciu można mówić także i w WIG20, gdzie liderem wzrostów było dziś Dino (+5,7 proc.). Spółka od początku roku znalazła się w korekcie trwającego od początku jej przygody z giełdą trendu wzrostowego. Dziś zieleń wróciła jednak na notowania tej dynamicznie rozwijającej się spółki. Warto dodać, że wczoraj analitycy cytowani przez PAP przekonywali, że zniżka kursu Dino od początku roku to raczej korekta niż odwrócenie trendu, a spółka ma nadal dobre perspektywy.

Również o ponad 5 proc. podrożały akcje PZU i także tutaj brak było jednoznacznego sygnału ze strony spółki, który byłby przyczyną tak mocnego ruchu. Warto jednak znów zwrócić uwagę na analityków i rekomendację JP Morgana, który podniósł rekomendację dla akcji PZU z neutralnie do przeważaj. Cena docelowa to 40,65 zł.

Mocne wzrosty zanotowały także papiery Tauronu i Polsatu (o ponad 3 proc.) oraz Orange i PGE (o ponad 2 proc.). Po spadkowej stronie rynku znalazła się ledwie trójka podmiotów, przy czym tylko w przypadku jednego spadki były wyższe niż 0,7 proc. To CD Projekt, którego papiery potaniały aż o blisko 4 proc. Choć w Ameryce przyszedł czas na odbicie w IT, CD Projekt zmierza ku rocznym minimom i mocno doskwiera mu malejące zainteresowanie "Cyberpunkiem".

W składzie mWIG40 kolejny świetny dzień ma za sobą Mabion (+19,7 proc.), a przeszło 6 proc. zyskało XTB, które jutro opublikuje wyniki finansowe. Jednocześnie w indeksie tanieli inni duzi producenci gier: 11bit (-1,7 proc.) oraz PlayWay (-2,3 proc.). Gorzej od tego duetu wypadły tylko papiery AmRestu i Amiki. Uwagę zwracała także słabsza forma spółek budowlano-deweloperskich: DomDev, Develia i Budimex straciły dziś 1,6 proc. swojej wartości.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3786,05 0,61 2,11 3,41 27,95 6,57 DAX Niemcy 14437,94 0,40 2,84 3,04 35,89 5,24 FTSE 100 W.Brytania 6730,34 0,17 1,76 3,04 12,82 4,18 CAC 40 Francja 5924,97 0,37 1,98 4,10 25,85 6,73 IBEX 35 Hiszpania 8496,40 0,62 1,68 4,88 10,22 5,24 FTSE MIB Włochy 23816,50 0,57 3,18 2,21 28,91 7,12 ASE Grecja 837,61 1,28 2,52 10,67 41,23 3,54 BUX Węgry 43312,66 -0,52 -2,45 -2,69 13,75 3,01 PX Czechy 1065,40 0,03 -0,39 0,59 16,63 3,72 RTS INDEX (w USD) Rosja 1481,85 2,38 2,69 1,34 17,80 6,80 BIST 100 Turcja 1549,15 1,23 1,33 0,33 49,64 4,90 WIG 20 Polska 1994,18 1,47 1,77 2,71 22,64 0,51 WIG Polska 58971,22 1,10 1,15 3,01 29,25 3,41 mWIG 40 Polska 4358,75 0,50 -0,21 4,45 28,74 9,61 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała