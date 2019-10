WIG20 bez fajerwerków. "Nowy" rajd Ursusa

Choć na większości europejskich rynków dominowała dziś zieleń, WIG20 ledwie zdołał wysunąć się ponad kreskę. Słabo wypadły i inne główne indeksy warszawskiej GPW.

Ledwie 0,03 proc. zyskał na poniedziałkowej sesji WIG20. Na tle ponad 0,5-proc. wzrostów we Frankfurcie, Paryżu, Madrycie, Mediolanie czy Moskwie, to wynik słaby, choć warto zwrócić uwagę, że Amerykanie dzisiejszy handel również rozpoczęli niemrawo, a często porównywany do polskiego indeksu węgierski BUX stracił dziś 0,06 proc.

WIG20 był najmocniejszym z czwórki głównych indeksów warszawskiej giełdy, WIG i sWIG zyskały 0,01 proc., mWIG stracił zaś 0,06 proc. Rozczarowały także obroty, które wyniosły ledwie 446 mln zł. To poziom wręcz świąteczny, tymczasem ani w Polsce żadnego długiego weekendu, ani w USA czy UK żadnego święta nie było. Pauzowali jedynie Chińczycy.

Najmocniejszym ogniwem WIG20 były dziś akcje PGE – wzrost o 4,6 proc., KGHM – o 2,8 proc. i Orange – o 1,8 proc. Po drugiej stronie znalazły się Alior Bank – spadek o 3,9 proc., JSW – o 2,8 proc. i Dino Polska – o 1,7 proc. Kurs Alior Banku ustanowił historyczne minimum – od początku roku cena akcji spółki zniżkowała o ok. 35 proc.

Zniżkował także kurs PKN Orlen – o 1,1 proc. W trakcie poniedziałkowych notowań na rynek napłynęła informacja podana przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka podczas Kongresu 590 w Jasionce, że w ciągu 3 lat spółka dokona rebrandingu wszystkich stacji w Czechach, na Słowacji i w Niemczech – efektem będzie wprowadzenie na nich jednej marki Orlen.

Na szerokim rynku gwałtownie drożały papiery Solara, czyli firmy z branży odzieżowej. Spółka w październiku zdołała już podwoić swoją wartość, tylko dziś zyskała zaś 29 proc. Spółkę napędzał m.in. skup akcji własnych, warto także wspomnieć, że była ona mocno przeceniana w ostatnich latach i patrząc w dłuższym terminie Solar wciąż jest pod kreską.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3471,24 0,71 -2,75 -0,69 3,76 15,65 DAX Niemcy 12097,43 0,70 -2,29 -0,77 -0,12 14,57 FTSE 100 W.Brytania 7197,88 0,59 -2,84 -1,16 -1,65 6,98 CAC 40 Francja 5521,61 0,61 -2,75 -1,47 3,03 16,72 IBEX 35 Hiszpania 9044,10 0,92 -2,17 0,60 -2,27 5,90 FTSE MIB Włochy 21652,15 0,85 -2,06 -1,34 6,42 18,16 ASE Grecja 829,52 0,63 -4,48 -4,58 25,88 35,26 BUX Węgry 39803,96 -0,06 -1,96 -1,26 7,74 1,70 PX Czechy 1000,53 -0,40 -3,96 -3,06 -9,32 1,42 RTS INDEX (w USD) Rosja 1320,25 0,66 -1,02 -1,51 13,88 23,54 BIST 100 Turcja 102993,20 -0,45 -1,94 4,05 8,55 12,84 WIG 20 Polska 2121,87 0,03 -2,37 -0,03 -6,29 -6,80 WIG Polska 55987,34 0,01 -2,33 -1,07 -4,16 -2,95 mWIG 40 Polska 3595,96 -0,06 -2,85 -5,48 -12,59 -8,02 Źródło: PAP

Solidne wzrosty ma za sobą również Ursus (+9,9 proc.). Inwestorzy, jak widać, szybko zapomnieli o fiasku amerykańskich negocjacji i ruszyli na zakupy po publikacji komunikatu z propozycjami uchwał na najbliższe WZA. Akcjonariusze Ursusa zdecydują 4 listopada o sprzedaży za minimum 5,8 mln zł zakładu w Opalenicy i za minimum 20 mln zł zakładu w Dobrym Mieście . List intencyjny w tej sprawie z Trioliet B.V. podpisano jeszcze w sierpniu.

Adam Torchała