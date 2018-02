WIG znowu w dół. Spadki PZU i CCC

Dobre złego początki - takimi słowami można określić dzisiejszy handel. Choć zaczęło się dobrze, wystarczyło kilkadziesiąt minut, by indeksy znad kreski wylądowały głęboko pod nią.

Przecena nie dotyczyła jednak samej GPW. Było to zjawisko, które inwestorzy obserwowali na większości europejskich parkietów, w tym tak ważnych jak niemiecki. Wydaje się więc, że za przeceną stał duży zagraniczny kapitał. Ciężko jednak wskazać konkretną informację, która wywołała tę panikę.

Sytuacja uspokoiła się po wejściu na rynek Amerykanów. Ci wczorajszą sesję zamknęli lekko na plusie - przypomnijmy, wczoraj FOMC utrzymał stopy bez zmian i wydał raczej neutralny komunikat - dzisiaj zaczęli zaś od kosmetycznych spadków. Później indeksy za oceanem wzbiły się ponad kreskę, dla wielu europejskich indeksów było jednak już zbyt późno na odrabianie strat.

Zawirowania te dotyczyły także polskiej giełdy. W efekcie WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,77 proc. do 2534,21 pkt., WIG zniżkował o 0,70 proc. do 65.585,79 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,82 proc. do 4.982,01 pkt. Rozczarowały także obroty. Wprawdzie 807 mln zł to najwyższy wynik w tym tygodniu, wciąż mu jednak daleko do średnich z zeszłego roku. Być może to pokłosie m.in. gwałtownego załamania nastrojów, które nastąpiło po osiągnięciu przez WIG rekordów. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania PZU, Orange Polska oraz Eurocashu, których kursy zniżkowały na zamknięciu o 3,4 proc. O 2,4 proc. spadła wycena CCC. Skonsolidowane przychody CCC za styczeń 2018 roku wyniosły 243,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,1 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Z kolei największy wzrost wśród spółek z WIG 20 odnotowały na zamknięciu sesji JSW oraz mBank, których wyceny poszły w górę o ponad 2 proc.

Najmocniejszy spadek odnotowało w czwartek Forte. Akcje spółki zniżkowały na zamknięciu sesji o 11,8 proc. do 43 zł w reakcji na publikację szacunkowych wyników finansowych za IV kwartał 2017 r. Zdaniem analityków wyniki spółki w tym okresie były bardzo słabe. Według wstępnych danych opublikowanych przez Forte w IV kwartale EBIT wyniósł 19 mln zł w porównaniu do 41 mln zł w analogicznym okresie w 2016 r.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3577,35 -0,88 -1,45 2,09 9,77 2,09 DAX Niemcy 13003,90 -1,41 -2,21 0,67 11,53 0,67 FTSE 100 W.Brytania 7490,39 -0,57 -1,65 -2,57 5,38 -2,57 CAC 40 Francja 5454,55 -0,50 -0,49 2,67 13,76 2,67 IBEX 35 Hiszpania 10399,00 -0,50 -1,85 3,54 11,45 3,54 FTSE MIB Włochy 23541,46 0,15 -0,75 7,72 25,62 7,72 ASE Grecja 886,44 0,87 1,02 10,48 43,19 10,48 BUX Węgry 40238,27 0,12 -0,48 2,19 23,49 2,19 PX Czechy 1140,01 0,80 0,55 5,74 22,26 5,74 MICEX Rosja 2302,57 0,55 -0,75 9,14 3,18 9,14 RTS INDEX (w USD) Rosja 1293,10 0,84 -1,38 12,01 10,76 12,01 BIST 100 Turcja 119044,40 -0,41 0,37 3,22 37,07 3,22 WIG 20 Polska 2534,21 -0,77 -2,13 2,97 21,89 2,97 WIG Polska 65585,79 -0,70 -1,47 2,89 17,85 2,89 mWIG 40 Polska 4982,01 -0,82 -0,33 2,78 7,04 2,78 Źródło: PAP

O 4,7 proc. w dół poszła wycena Grupy Kęty. Zarząd spółki rekomenduje wypłatę do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za 2017 rok. Grupa Kęty prognozuje ponadto, że w 2018 roku osiągnie 253 mln zł zysku netto, 448 mln zł EBITDA i 2,893 mld zł przychodów - podała spółka w komunikacie.

Adam Torchała/ PAP Biznes