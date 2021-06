WIG już bezapelacyjnie najwyżej w historii

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Początek piątkowej sesji przyniósł wzrost indeksu WIG do najwyższego poziomu w trzydziestoletniej historii. Inwestorzy zapewne woleliby, aby nie powtórzył się scenariusz z poprzedniego bicia rekordu.

67 941,18 pkt – do takiego poziomu indeks szerokiego rynku wzrósł tuż po otwarciu piątkowych notowań. Tym samym pobity został rekord „intraday” z 23 stycznia 2018 r., który wynosił 67 933,05 pkt. Jest to najwyższy wynik w historii indeksu, który wystartował 16 kwietnia 1991 r. od pułapu 1000 pkt (na GPW notowanych było wówczas zaledwie 5 spółek).

W piątek 2️⃣5️⃣ czerwca, o godz. 9:04 ⏰ indeks #WIG ustanowił nowy rekord notowań w wysokości 67 941,18 punktów 📊✨🎉 pic.twitter.com/5kvWyXTUF1 — GPW (@GPW_WSExchange) June 25, 2021

Przypomnijmy, że rekordowe zamknięcie WIG zanotował już wczoraj. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Bycza sesja na GPW. WIG (niemal) najwyżej w historii”. Dziś owo „niemal” można już skreślić, w mocy natomiast pozostają zasygnalizowane obawy o dalszy scenariusz.

Tuż po wyznaczeniu dzisiejszego i historycznego maksimum, WIG obniżył loty – po 20 minutach notowań znajdował się na poziomie z wczorajszego zamknięcia. W miniaturze sytuacja ta przypomina to, co działo się 3 lata temu, w czasie poprzedniego bicia rekordów. Kolejność była odwrotna – WIG wyznaczył szczyt w trakcie sesji, ale nie dowiózł rekordu do końca. Co więcej, w kolejnych tygodniach polski rynek wyraźnie stracił rezon i po spadku poniżej 60 000 pkt. wszedł w trend boczny, przerwany dopiero pandemicznym krachem z marca 2020 r. Licząc od dna wzrosty są rzecz jasna imponujące – WIG jest obecnie o 90 proc. wyżej niż w najniższym punkcie pandemicznych zawirowań.

Nieco gorzej wygląda kwestia bardziej dalekosiężnych porównań – w ciągu 3 lat WIG zyskał 20 proc., a w ciągu 10 lat 41 proc. Nie są to wartości powalające, szczególnie w porównaniu z wieloma rynkami zagranicznymi (np. DAX w 10 lat zyskał 120 proc.).

Warto dodać, że indeks WIG jest indeksem dochodowym, a więc bierze pod uwagę dywidendy. Inne główne indeksy GPW - WIG20, mWIG40 czy sWIG80 – są indeksami cenowymi, co szczególnie wpływa na ich rezultaty w długim horyzoncie. Z tego powodu do tego typu porównań lepiej stosować warianty Total Return wyżej wymienionych indeksów (TR), które również notowane są na GPW.