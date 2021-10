WIG blisko rekordów. Przecena spółek węglowych

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Czwartkowa sesja przyniosła skromne wzrosty na warszawskim parkiecie. WIG znalazł się blisko historycznych szczytów, a mWIG40 przybliżył się do rekordu sprzed 14 lat. Taniały za to spółki węglowe, co było pochodną spadku notowań czarnego surowca.

WIG zakończył czwartkową sesję na poziomie 72 124,89 pkt, co oznacza wzrost o 0,47%. W ten sposób indeks szerokiego rynku niemal wyrównał historyczne maksima z września. Przyzwoite były też obroty, które na całym WIG-u podsumowano na blisko 1,7 mld złotych.

Po okresie względnej słabości tym razem lepiej radziły sobie spółki mniejsze. sWIG80 wzrósł o 1,39% i skierował się w stronę wrześniowego rekordu wszech czasów. mWIG40 zyskał 0,53%, ale to wystarczyło, aby znalazł się na najwyższym poziomie od lipca 2007 roku i blisko najwyższych poziomów w historii (5 736,31 pkt. z czerwca 2007).

Wśród największych spółek brylowały walory KGHM-u, które zyskały 3,6% przy stabilnych notowaniach miedzi. Była to raczej reakcja techniczna w ramach obrony poziomu 150 zł wyznaczających 10-miesięczne minimum kursu spółki. Wciąż w cenie były akcje banków: notowania Pekao wzrosły o 2,2%, a PZU (rozumianej jako grupa ubezpieczeniowo-bankowa) o 2,3%.

Taniały za to walory spółek węglowych. Papiery JSW przeceniono o 2,6%, Bogdanki o 6,3%, a Bumechu aż o 21%. To efekt niedawnego szaleństwa na rynku węgla, które najpierw wzrosły z 246 USD do 280 USD, by potem spaść w okolice 230 USD za tonę.

Na szerokim rynku wyróżniały się walory Groclinu, które zwyżkowały aż o 40%. Przyczyną była informacja o planach odwrotnego przejęcia spółki przez wrocławską firmę z branży e-commerce. Z kolei bez żadnego komunikatu w systemie ESPI o 18% zwyżkowały papiery Mabionu.

KK