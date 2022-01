Indeks z GPW w cieniu wielkiej polityki

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Gdy wszyscy obawiali się rychłego wkroczenia wojsk rosyjskich na Ukrainę, te niespodziewanie pojawiły się w Kazachstanie. Trwające rozmowy Zachód-Rosja, mogą oddalić ryzyko interwencji na Ukrainie i pozwolić złapać oddech notowanym na GPW spółkom zza wschodniej granicy.

Napięte stosunki Ukrainy i Rosji od lat są istotnym ryzykiem branym pod uwagę w momencie inwestowania w spółki z ekspozycją na te kraje. Inwestorom z GPW bliskie są zwłaszcza ukraińskie, które posiadają swój dedykowany indeks – WIG-Ukraine.

Wrażliwy polityczny indeks

Indeks ten reaguje na informacje, które docierają z frontu wzajemnych relacji obu krajów i pokazuje, że kapitał woli omijać z daleka problemy terytorialne i polityczne, które mogą wpłynąć na wyniki spółek. Kiedy nastąpił proces przejęcia Półwyspu Krymskiego i destabilizacji wschodnich obwodów Ukrainy, ich narodowy indeks z GPW stracił ponad 60 proc. w 12 miesięcy.

W kwietniu 2021 r., informacje o zwiększonej mobilności wojsk na granicy, spowodowały na WIG-Ukrainie ponad 11-procentową przecenę. Na przełomie października i listopada podobne doniesienia największych agencji prasowych wraz ze zdjęciami satelitarnymi zgrupowanych wojsk rosyjskich zawróciły indeks z wieloletniego szczytu osiągniętego pod koniec października i ściągnęły go o ponad 20 proc. niżej w dwa miesiące.

Hrywna zaczęła tracić na wartości, jak zawsze w przypadku nasilających się obaw o rozgrzanie konfliktu na nowo. Zajęcie Krymu odbiło się w sposób niebagatelny na wartości ukraińskiej waluty. Na początku 2014 r. za dolara trzeba było zapłacić ok. 8 hrywien. Podczas gdy konflikt z Rosją wywindował kurs do ok. 12. Cena dolara przekracza teraz 27,5 hrywien. Słaba ukraińska waluta korzystnie wpływa na koszty, które ponoszą ukraińskie spółki. Z drugiej strony należy pamiętać o dolarowym zadłużeniu ukraińskich spółek jako czynniku ryzyka.

Gdy wszyscy spodziewali się, że pojawienie się rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy jest kwestią najbliższych tygodni, okazało się, że faktycznie Rosjanie przekroczyli granice sąsiedniego państwa, ale ku zaskoczeniu wszystkich był to Kazachstan, który pogrążał się w ostatnich dniach w chaosie w związku z protestami przeciw podwyżkom cen paliw, które doprowadziły do zamieszek z setkami ofiar śmiertelnych i ogłoszenia stanu wyjątkowego w kraju. Prezydent Kazachstanu poprosił o "pomoc" w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB).

Genewa, Bruksela, Wiedeń

W tym samym czasie w Europie rozpoczęła się seria spotkań USA, NATO i OBWE oraz Rosji, dotycząca polityki otwartych drzwi Sojuszu (Ukraina, Gruzja), ram traktatów Rosja-USA i Rosja-NATO oraz kontroli zbrojeń. W pierwszej rundzie w Genewie udział wzięli wiceszefowie resortów spraw zagranicznych USA i Rosji.

„Rosja nie ma i mieć nie może żadnych planów napaści na Ukrainę" – stwierdził cytowany przez PAP Siergiej Riabkow, reprezentujący stronę rosyjską. Potwierdzenie jego słów znalazło się w relacji wiceszefowej dyplomacji USA Wendy Sherman, która powiedziała, że przewodniczący rosyjskiej delegacji Riabkow zapewnił, że Rosja nie zamierza najeżdżać Ukrainy, a rosyjscy żołnierze gromadzą się wokół jej granic w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Zastępczyni sekretarza stanu USA potwierdziła doniesienia amerykańskich mediów, że w przypadku rosyjskiej agresji Waszyngton zamierza nałożyć sankcje, obejmujące m.in. główne rosyjskie instytucje finansowe oraz kontrolę eksportu m.in. wyrobów technologicznych – podał PAP w relacji z pierwszego dnia rozmów.

„Cynizm sytuacji polega na tym, że Rosja chce gwarancji bezpieczeństwa, podczas gdy jej armia pobrzękuje bronią przy granicy ukraińskiej, utrzymuje w niewoli Krym i walczy w Donbasie. Oprócz tego, rosyjskie służby specjalne naruszają bezpieczeństwo na granicy Białorusi z Polską i Litwą, a dostawy gazu przekształcają się w instrument polityki zewnętrznej” – skomentował szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany we wtorek przez portal RBK-Ukraina w komunikacie PAP.

"Nadszedł czas, by przedmiotowo negocjować w sprawie zakończenia konfliktu i jesteśmy gotowi do koniecznych decyzji podczas nowego szczytu liderów czterech krajów (czwórki normandzkiej)" - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, cytowany w depeszy PAP.

To komentarze pierwszej rundy rozmów, które odbyły się w Genewie, a których jedną z osi były sprawy ewentualnego rozszerzenia NATO, które powinny należeć tylko i wyłącznie do Sojuszu oraz kandydatów (m.in. Ukrainy) bez prawa Rosji do głosu w tej kwestii.

W środę ma odbyć się spotkanie w ramach Rady NATO-Rosja utworzonej w 2002 roku, aby w oficjalnej formule, Sojusz Północnoatlantycki i Kreml mogły rozmawiać o najważniejszych sprawach. Miejscem obrad będzie tym razem Bruksela. Z kolei w czwartek w Wiedniu obędzie się ostatnie z serii, spotkanie Rosja-OBWE, w której Polska od 1 stycznia 2022 r. pełni roczną prezydencję. Przewodniczącym OBWE podczas rozmów z Rosją, będzie polski minister Spraw Zagranicznych, Zbigniew Rau.

Dobry początek roku

Mimo że do końca zostały jeszcze dwie rundy spotkań, Zachód jest gotowy na możliwe fiasko ze względu na wysoko postawione oczekiwania Rosji. Póki co, ukraińskie spółki zaliczają dobry początek roku na giełdzie w Warszawie. Jeszcze pod koniec listopada szef ukraińskiego wywiadu twierdził wprost, że Rosja szykuje agresję na styczeń lub luty 2022 r. Obecnie wraz z kolejnym tygodniami i zaangażowaniem zachodnich państw (USA, UE, czwórka normandzka) z w rozwiązanie napięć na drodze dyplomatycznej oraz poświęcanej uwadze wojsk rosyjskich na „kazachskie zlecenie” ryzyko ingerencji na Ukrainie chwilowo zmalało, co starają się wykorzystać ukraińskie spółki z GPW.

Przełom starego i nowego roku to odbicie indeksu WIG-Ukraine o ok. 8 proc. od minimum z przedświątecznego tygodnia. Przedstawiciele z sektora rolnego są największą reprezentacją w indeksie. Od miesięcy podnosi się ich niedowartościowanie widoczne we wskaźnikach takich jak cena/EBITDA, które kształtują się na poziomie conajmniej dwa razy mniejszym niż firmy z tego sektora.

Najwięcej w ciągu ostatnich dni zyskał węglowy CoalEnergy, którego kurs oprócz politycznego ryzyka, stara się wycenić również plany zwiększenia wydobycia węgla koksującego, którego ceny w ostatnich tygodniach znowu rosną.

Rosja rozmieściła blisko 100 tys. żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą. Zaprzecza jednak jakoby przygotowywała inwazję. USA wraz z sojusznikami opracowują plan sankcji mających zniechęcić do tego prezydenta Putina. Obecny tydzień rozmów ma służyć ich ogłoszeniu, aby uzmysłowić mu koszty ewentualnego ataku - poinformował w sobotę dziennik "New York Times"

Nowe finansowe, technologiczne i wojskowe sankcje miałyby być bardziej skuteczne niż nałożone w roku 2014 przez administrację prezydenta Baracka Obamę za napaść Rosji na wschodnią Ukrainę i aneksję Krymu, a także późniejsze posunięcia zastosowane w następstwie ingerencji w amerykańskie wybory w 2016 roku i cyberatak przeprowadzony w cztery lata później - pisze gazeta.

Nowojorski dziennik uważa, że dyplomaci USA obawiają się reakcji Rosji po serii rozmów, która może wykorzystać ich prawdopodobne fiasko jako usprawiedliwienie dla działań militarnych. Ryzyko jest duże, ale potencjał do wzrostów równie interesujący, zwłaszcza wśród producentów rolno-spożyczych, których artykuły żywnościowe biją kolejne rekordy cen.

