WIG-Gry najmocniejszy na GPW. Kursy CD Projektu i PCF na dwóch biegunach

W czasie gdy WIG20 zalicza nowe minima nad wyraz dobrze radzi siebie branżowy indeks reprezentujący producentów gier z GPW. Motorem napędowym wzrostów jest kurs CD Projektu, ale w portfelu jest także jeden hamulcowy, z którym światowy gigant zerwał umowę wydawniczą.

Chodzi o wycenianą jeszcze w piątek na ponad 1,3 mld zł spółkę People Can Fly (PCF), która otrzymała od Take Two Interactive - światowego branżowego giganta z USA – wypowiedzenie umowy współpracy nad grą o roboczej nazwie Dagger. Kurs PCF spadał po godz. 10.30 o ponad 9 proc. do poziomów historycznych minimów wyznaczonych blisko rok temu.

Inwestorzy obawiają się o koszty, które spółka będzie musiała ponosić w najbliższych czasie w związku z zapowiedziami prezesa PCF o samodzielnej pracy nad tym projektem. Przy próbie wydania gry przez siebie, spółka ma zasoby pieniężne na ok. 12 miesięcy pracy nad wspomnianym projektem. W tym czasie rozważy, w jaki sposób sfinansować całość produkcji. Możliwe jest finansowanie długiem jak również rozpoczęcie współpracy z innym wydawcą.

Póki co PCF opublikowała szacunki wyników za I półrocze 2022 r., a pełny raport zostanie opublikowany 29 września. Przedstawiona prognoza wyników również nie napawa optymizmem, bo kluczowe pozycji raporty są według wstępnych danych niższe od prognoz analityków.

Z drugiej strony portfela WIG-Gry jest z kolei kurs CD Projektu, który po godz. 10.00 zyskiwał 6 proc. i wyróżniał się na tle mocnych spadków i minimalnych wzrostów w WIG20, który tracił po wypowiedziach czołowych polityków PiS z premierem Morawieckim i wicepremierem Sasinem na czele.

Przez ostatni miesiąc kurs akcji CD Projekt zyskał ponad 14 proc., a jeszcze w pierwszych dniach września akcje spółki kosztowały poniżej 80 zł. W skali roku są na minusie prawie 50 proc.

Dobra postawa kurs CD Projektu to kontynuacja lepszego sentymentu wokół spółki, jaki trwa już od ponad tygodnia. Na platformie Netflix w dniu 13 września zadebiutował serial „Cyberpunk: Edgerunners”, którego popularność już po pierwszym weekendzie przełożyła się na wzrost zainteresowania grą „Cyberpunk 2077”, w którego uniwersum rozgrywany jest serial. Miniony, drugi weekend, tylko poprawił ubiegłotygodniowe statystyki i przełożył się na nowy szczyt liczby osób jednocześnie grających w grę z 2020 r. Tytuł też był w weekend na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się tytułów na platformie Steam w 22 miesiące po premierze. To statystyki znacznie lepsze od osiągnięć kultowego „Wiedźmina 3”, który jest jak dotąd najlepiej ocenianą grą CD Projektu.

"Wydaje się, że gracze naprawdę wrócili do Cyberpunka, co jest dla nas (i rynku) zaskakujące, szczególnie jak na grę single player. Od opublikowania patcha, premiery serialu oraz przeceny (-50 proc.) gra cały czas poprawia wyniki sprzedażowe, utrzymując się w TOP 5 sprzedaży gier na Steam" - napisał Kacper Koproń w porannym raporcie Trigon DM.

Będąc przy „Wiedźminie”, warto wspomnieć o tym, że Netflix również w weekend oficjalnie potwierdził trzeci sezon serialu o przygodach Geralta z Rivii.

Tym samym napędzany wzrostami największej polskiej spółki produkującej gry branżowy indeks zyskiwał przed południem ponad 3 proc. i był najjaśniejszym punktem na GPW przy spadkach szerokiego rynku mierzonego indeksem WIG o 1,5 proc. Do WIG-Gry zaliczane są branżowe spółki z GPW. W ciągu ostatniego miesiąca indeks zyskał ponad 7 proc. - najwięcej z wszystkich sektorów na giełdzie.

