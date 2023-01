WIBOR najniżej od pół roku – w końcu wzrośnie zdolność kredytowa?

Po długim okresie wzrostu oprocentowania czas na lekką ulgę dla kredytobiorców. WIBOR 3M znalazł się na poziomie notowanym po raz ostatnio pod koniec czerwca 2021 r. – poniżej 7 proc. Dla poszukujących finansowania to szansa na wzrost zdolności kredytowej, a dla spłacających zmiennoprocentowe zobowiązania – na spadek obciążenia domowego budżetu.

fot. ambrozinio / / Shutterstock

Jeszcze „pauza” czy już definitywny koniec podwyżek stóp procentowych? Na to pytanie różne odpowiedzi serwują nawet członkowie Rady Polityki Pieniężnej. W ostatnich dniach pojawiły się zarówno głosy o możliwych korektach stóp w I kw. roku, jak i o dłuższym okresie oczekiwania na rozwój sytuacji.

Tymczasem wskaźniki z rynku międzybankowego zmierzają w dół. Po wielu miesiącach wspinaczki, przerywanej od czasu do czasu „płaskowyżami”, nastąpiła zmiana trendu. Od połowy listopada WIBOR stopniowo obniża się, a stawka 3-miesięczna przekroczyła symboliczną granicę 7 proc. Po raz pierwszy od końcówki czerwca 2021 r. na dłużej zameldowała się na tym poziomie.

Notowania kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA) sugerują, że rynek oczekuje już wkrótce obniżek stóp. Jak piszą analitycy Banku Pekao, zmiana nastawienia dokonała się w bardzo krótkim czasie, a wyceniany jest zdecydowany zwrot w polityce pieniężnej.

W 2,5 miesiąca rynek przeszedł od wyceniania 8% stóp przez wiele kwartałów do wyceniania gigantycznych cięć (250 pb w samych FRAsach). pic.twitter.com/MsVChiU6KY — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) January 13, 2023

Jakiej ulgi w portfelu się spodziewać?

Kredytobiorcy spłacający zmiennoprocentowe kredyty hipoteczne powinni odczuć spadek obciążeń przy najbliższej aktualizacji harmonogramu. Banki w różnym cyklu dokonują odczytów wskaźników referencyjnych, co przekłada się na spory „rozjazd” w tempie odzwierciedlania zmian zachodzących na rynku. Dłużnicy-pechowcy, którzy spłacają teraz raty oparte na listopadowych stawkach, obciążeni są najwyższym ciężarem od początku spłaty zobowiązania (chyba że kredyt ma ponad 20-letnią historię).

Skala obniżek rat będzie na razie raczej symboliczna. Dla kredytu na 350 tys. zł, z 25-letnim okresem spłaty i 2-punktową marżą, obciążenie obniży się maksymalnie o ok. 160 zł. Nadal rata płacona przez kredytobiorcę będzie niemal dwukrotnie wyższa niż w okresie obowiązywania rekordowo niskich stóp procentowych.

Porównanie wysokości raty równej nowego kredytu w 3 scenariuszach wysokości WIBOR (marża 2 pp., okres spłaty 25 lat) Kwota kredytu Rata na koniec września 2021 r. (WIBOR 3M 0,21 proc.) Rata przy maksymalnym odnotowanym poziomie WIBOR 3M (7,61 proc. z 7 listopada 2021 r.) Rata przy obecnym poziomie WIBOR 3M (6,92 proc. z 13 stycznia 2023 r.) 200 000 zł 868 zł 1 763 zł 1 667 zł 250 000 zł 1 085 zł 2 203 zł 2 084 zł 300 000 zł 1 302 zł 2 644 zł 2 501 zł 350 000 zł 1 520 zł 3 085 zł 2 918 zł 400 000 zł 1 737 zł 3 525 zł 3 335 zł 450 000 zł 1 954 zł 3 966 zł 3 752 zł 500 000 zł 2 171 zł 4 407 zł 4 169 zł 550 000 zł 2 388 zł 4 847 zł 4 585 zł 600 000 zł 2 605 zł 5 288 zł 5 002 zł 650 000 zł 2 822 zł 5 729 zł 5 419 zł 700 000 zł 3 039 zł 6 169 zł 5 836 zł 750 000 zł 3 256 zł 6 610 zł 6 253 zł 800 000 zł 3 473 zł 7 051 zł 6 670 zł 850 000 zł 3 690 zł 7 492 zł 7 087 zł 900 000 zł 3 907 zł 7 932 zł 7 504 zł 950 000 zł 4 124 zł 8 373 zł 7 920 zł 1 000 000 zł 4 342 zł 8 814 zł 8 337 zł Źródło: Bankier.pl.

Zdolność kredytowa się ruszy, ale bufor nadal jest "kotwicą"

Spadek stawek z rynku międzybankowego to dobra informacja również dla zainteresowanych zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Każda korekta oprocentowania w dół oznacza bowiem, przy pozostałych czynnikach niezmienionych, wzrost maksymalnej zdolności kredytowej. Kilkanaście punktów bazowych spadku w porównaniu z listopadowym rekordem przełoży się na ok. 15 tys. zł kredytu więcej (dla rodziny z dochodem 9 tys. zł miesięcznie, szacunek w oparciu o wyłącznie wysokość raty równej).

Istotną poprawę zdolności kredytowej przynieść może zmiana podejścia banków do szacowania finansowej wydolności klientów. Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała, że pracuje nad nową formułą wyznaczania bufora na wzrost stopy procentowej dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem. Przypomnijmy, że od marca 2021 r. obowiązuje restrykcyjne podejście do wyliczeń – bank musi zakładać, że oprocentowanie kredytu wzrośnie o 5 pp. To poskutkowało zdecydowanym cięciem zdolności potencjalnych klientów i zamknęło drogę do finansowania osobom o przeciętnych dochodach.

