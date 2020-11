WHO wzywa do rozważnego rozpatrzenia planów na sezon narciarski

Shutterstock

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała w poniedziałek krajowe rządy do rozważnego rozpatrzenia wszelkich planów na nadchodzący sezon narciarski. Zdaniem WHO należy rozsądnie podchodzić do ryzyka związanego z gromadzeniem się ludzi na małych obszarach, gdzie może dochodzić do szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

WHO odmówiła jednak wydania konkretnej rekomendacji rządom, czy zezwolić na otwieranie kurortów narciarskich i uprawianie sportów zimowych.

"Prosimy, aby wszystkie kraje przyjrzały się sezonowi narciarskiemu i innym okazjom do masowych zgromadzeń oraz bardzo, bardzo uważnie przyjrzały się związanym z nimi zagrożeniom" - powiedział Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji kryzysowych.

WHO wezwała także rząd Brazylii do "bardzo, bardzo poważnego" potraktowania rosnącej w tym kraju liczby zakażeń koronawirusem. Zdaniem dyrektora generalnego Organizacji Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa ten trend jest "bardzo, bardzo niepokojący".

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów (ponad 172 tys.) zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

