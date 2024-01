WHO: sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest "nie do opisania"

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w środę, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest "nie do opisania", a dystrybucja pomocy dla Palestyńczyków napotyka przeszkody "prawie nie do pokonania".

fot. DENIS BALIBOUSE / / Reuters

"Ludzie stoją godzinami w kolejkach po niewielką ilość wody, która może nie być czysta, albo chleb, który sam w sobie nie jest wystarczająco pożywny" – mówił Tedros podczas konferencji prasowej w Genewie.

Zwrócił uwagę, że w Strefie Gazy funkcjonuje tylko 15 szpitali, i to tylko częściowo. "Brak czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz przeludnienie stwarzają idealne środowisko do rozprzestrzeniania się chorób" – ostrzegał szef WHO.

Po raz kolejny wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni lub przynajmniej utworzenia bezpiecznych szlaków humanitarnych, które umożliwiłyby szerszą dystrybucję pomocy na palestyńskie terytorium.

Szef WHO poinformował także o odwołaniu ze względów bezpieczeństwa, po raz szósty w ciągu ostatnich dwóch tygodni, misji pomocy medycznej do Strefy Gazy.

"Dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniami niemal nie do pokonania: poważne ograniczenia w przemieszczaniu się z powodu bombardowań, niedobory paliwa i zakłócenia w komunikacji uniemożliwiają WHO i jej partnerom dotarcie do tych, którzy jej potrzebują" – powiedział Tedros.

"Mamy zaopatrzenie, zespoły i plany. Jedyne, czego nie mamy, to dostępu" – tłumaczył i wezwał Izrael do umożliwienia organizacjom humanitarnym dostarczania pomocy dla Palestyńczyków.

Od początku wojny w Strefie Gazy zginęło 23 357 Palestyńczyków – poinformował w środę kierowany przez Hamas resort zdrowia tego terytorium.

Armia izraelska podała zaś, że życie straciło 186 jej żołnierzy, poinformowała agencja AP.

Resort zdrowia Strefy Gazy nie uwzględnia w swoich statystykach podziału na cywilne ofiary wojny i członków organizacji terrorystycznych, którzy giną w walce zbrojnej. Izrael szacował przed tygodniem liczbę zabitych bojowników Hamasu na 8,5 tys.

Caution ⚠️ very graphic content ⚠️ Doctors were dealing with the injuries on the floor inside the emergency room and the hospital. pic.twitter.com/qoTFwzkAPv — MoTaz (@azaizamotaz9) January 10, 2024

Walki między Izraelem a terrorystyczną organizacją Hamas rozpoczęły się po październikowym ataku Hamasu na Izrael, w którym terroryści zamordowali około 1200 osób i uprowadzili do Strefy Gazy 240. (PAP)

os/ adj/