WHO: na Ukrainie największy kryzys humanitarny w Europie od 1945 roku

Na Ukrainie mamy obecnie do czynienia z największym kryzysem humanitarnym od 77 lat; należy stworzyć system opieki zdrowotnej mogący pomóc uchodźcom - podkreślił we wtorek w Kopenhadze dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.

"Budujcie system, który będzie w stanie przyjąć kobiety i dzieci. Trzeba będzie zapewnić szczepienia oraz pomoc psychologiczną" - wskazał Kluge, zwracając się do władz państw UE graniczących z Ukrainą.

Kluge, który w ubiegłym tygodniu odwiedził Przemyśl, przyjęcie uchodźców wojennych ze strony ludności miejscowej oraz służby zdrowia ocenił jako "fenomenalne".

Jak dodał, WHO wysłało ekspertów do Polski, Mołdawii oraz Rumunii, a także na Węgry, którzy współpracują z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandim oraz z lokalnymi władzami i partnerami w celu "oceny potrzeb napływającej ludności".

Grandi poinformował we wtorek, że liczba uchodźców wojennych z Ukrainy sięgnęła już 2 mln. "Należy umożliwić wszystkim szukającym schronienia możliwość poruszania się po Europie" - oznajmił Kluge.

Szef WHO na Europę przekazał, że na Ukrainie potwierdzono dotąd 16 przypadków ataków na obiekty opieki zdrowotnej.

Kluge przypomniał, że do tej pory na miejsce wysłano pomoc w postaci 76 ton sprzętu medycznego, w tym lodówek i zamrażarek, a kolejnych 500 koncentratorów tlenu jest przygotowywanych do przekazania. "Niezbędne leki ratujące życie, w tym insulina, środki chirurgiczne, znieczulające i produkty krwiopochodne są już dostępne" - zaznaczył.

Jak dodał, "priorytetem jest teraz zapewnienie zrównoważonego systemu bezpiecznego transportu dostaw humanitarnych tam, gdzie są one potrzebne".

Kluge wyraził uznanie dla ukraińskiej służby zdrowia, która mimo działań wojennych walczy z pandemią Covid-19. "W ciągu ostatniego tygodnia zgłoszono 731 zgonów (związanych z Covid-19) na Ukrainie. Niestety liczba ta może wzrosnąć, jeśli będą utrzymywać się niedobory tlenu" - podkreślił.(PAP)

