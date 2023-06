WHO: Uchodźcy mogą pomóc Europie zwalczyć kryzys niedoboru lekarzy

Uchodźcy mogą pomóc Europie zwalczyć kryzys niedoboru lekarzy; Polska pokazuje, jak to zrobić - twierdzi Hans Kluge, dyrektor na Europę w WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), w materiale opublikowanym przez portal katarskiej telewizji Al Dżazira.

fot. santypan / / Shutterstock

Kluge przywołuje rozwiązanie, jakim jest tymczasowa licencja medyczna. "Ponad 4200 ukraińskich pracowników służby zdrowia otrzymało już tymczasową licencję w Polsce" - pisze regionalny dyrektor WHO.

"To nie pierwszy raz, kiedy uchodźcy angażują się w pomoc systemom opieki zdrowotnej w krajach, które ich przyjmują" - przypomina Kluge, dodając, że syryjscy lekarze współpracowali z lekarzami tureckimi, a Wielka Brytania wprowadziła podczas pandemii program dla lekarzy - uchodźców, w ramach którego mogli wykonywać zadania medyczne pod nadzorem Brytyjczyków.

Kluge określa działania, dzięki którym włączono w Polsce lekarzy uchodźców do systemu opieki zdrowotnej, jako innowacyjne. Zauważa, że praca ukraińskich lekarzy w Polsce umożliwi im utrzymanie umiejętności na wysokim poziomie. Wreszcie - twierdzi dyrektor WHO - dopuszczenie do pracy lekarzy-uchodźców przynosi korzyści samemu krajowi przyjmującemu.

"Skala braków w opiece zdrowotnej jest ogromna w całym regionie" - zauważa Kluge, konkludując, że rządy muszą działać szybko, wykorzystując innowacje i "rozwiązania korzystne dla obu stron, takie jak te, które wypróbowuje Polska".

os/ mms/