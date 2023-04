WAT zaprasza na nowe studia - technologie przełomowe

Technologie przełomowe, m.in. optoelektroniczne, fotoniczne, kwantowe, kosmiczne i maszynowego wspomagania decyzji - to jeden z nowych kierunków studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. Międzywydziałowy kierunek jest unikatowy na skalę krajowych uczelni politechnicznych – powiedziała PAP rzecznik uczelni.

Jednolite studia magisterskie mają charakter cywilny i obejmują siedem specjalności. Studenci będą tu zdobywać wiedzę techniczną i praktyczną z zakresu optoelektroniki, maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów, fotoniki, fizyki kwantowej, inżynierii kosmicznej i mechanicznej, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Zyskają doświadczenie we wdrażaniu technologii w dochodowych projektach.

„W przeszłości przełomy technologiczne następowały jednorazowo. Współcześnie mówimy o procesach rozłożonych w czasie. Na naszych oczach dokonuje się przełom w cyfryzacji, komputeryzacji, wirtualnej rzeczywistości, inżynierii kosmicznej, ekologii, metodach leczenia i diagnostyki medycznej, nowych materiałach, ale również w systemach uzbrojenia, fotonice, zintegrowanych układach i miniaturyzacji systemów. Przełomowo wciąż zwiększają się możliwości istnienia i działania człowieka w sieci, co ma przełożenie na warunki cyberbezpieczeństwa” - wylicza w rozmowie z PAP dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, dyrektor Instytutu Optoelektroniki. Dodaje, że większość technologii przełomowych ma charakter interdyscyplinarny.

Jak powiedziała PAP Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT, studia poprowadzi Instytut Optoelektroniki (IOE) we współpracy z sześcioma wydziałami: Elektroniki, Nowych Technologii i Chemii, Cybernetyki, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Inżynierii Lądowej i Geodezji. Plan kształcenia zakłada zwiększoną liczbę godzin matematyki i fizyki, szczególnie w aspekcie praktycznych zastosowań tych nauk.

„To studia dla młodych, odważnych i ambitnych ludzi, którzy będą kreować świat, w jakim chcieliby żyć. Będziemy kształcić młodych adeptów nauk fizycznych i technicznych i włączać ich w tworzenie technologii, które mają szansę stać się albo kolejną cegiełką, albo kolejnym kamieniem milowym w przełomowych procesach” – deklaruje dr hab. Kopczyński.

Podkreśla, że choć są to studia techniczne, to „nie obędzie się bez kontaktu z częścią biznesową związaną z wdrażaniem nowych technologii”. Absolwenci będą potrafili założyć własne firmy hi-tech lub, w ramach zadań związanych z bezpieczeństwem, podjąć pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej czy zakładach produkujących systemy służące obronności państwa. To nie stoi w sprzeczności z zasileniem kadr uczelni. „Wiele firm o mocnej pozycji na rynku powstało w ramach współpracy pracowników WAT z przemysłem. Zalążkiem firmy VIGO produkującej detektory podczerwieni był uczelniany spin-off. Tu ma swoje korzenie firma Telesystem Mesko współodpowiedzialna za rakiety Piorun, czy spółki Solaris Optics i KenBit” – wymienia dyrektor IOE.

Podkreśla, że studenci nowego kierunku mogą zarobić pierwsze pieniądze już w trakcie nauki. Będą bowiem zaangażowani w realizację projektów prowadzonych przez WAT m.in. w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w tym międzynarodowych. Wniesienie wartości dodanej do realizacji projektu oznaczać będzie wynagrodzenie – zgodnie z formalną umową. Studenci zyskają dostęp do laboratoriów także w innych uczelniach oraz ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, z którymi akademia współpracuje.

Pomysłodawcą nowego kierunku studiów jest rektor-komendant WAT prof. Przemysław Wachulak. Genezą była fizyka techniczna, która współcześnie oznacza właśnie kreowanie przełomowych technologii zmieniających świat.

Drugą nowością w cywilnej ofercie studiów jest geoinformatyka, która będzie prowadzona przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. "Absolwenci tego kierunku po odbyciu wymaganej praktyki będą mogli ubiegać się o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej" – zapewnia rzecznik prasowy WAT.

Program studiów będzie kładł nacisk na praktyczne zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania, integracji, przetwarzania i wizualizacji geodanych, obejmie też zagadnienia modelowania danych 3D i ich pozyskiwania podczas pomiarów geodezyjnych. Studenci będą również się uczyć o budowie systemów informatycznych, np. geoportali tematycznych oraz wykorzystania zbiorów big data w uczeniu maszynowym.

Studia są bezpłatne. Rejestracja już trwa, zakończy się 14 lipca. Odbywa się wyłącznie poprzez internetowy system IRK. Więcej informacji na stronie uczelni (https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/). (PAP)

Autorka: Karolina Duszczyk

