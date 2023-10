W wielu komisjach zabrakło kart. "Komisje mają rezerwy i mogą je uruchamiać"

Okręgowe komisje wyborcze mają rezerwy kart do głosowania i mogą je uruchamiać - wyjaśniła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

fot. Krzysztof Kaniewski / / ZUMA Press

Szefowa KBW na konferencji prasowej odniosła się do sytuacji, gdy w komisjach brakuje kart lub zapełniają się urny wyborcze.

Jak zaznaczyła, była taka sytuacja np. w okręgowej komisji w Krośnie. "Był uruchamiany dodatkowy druk kart do głosowania, bo była tak duża liczba chętnych. To już było w godzinach wczesnopopołudniowych, była informacja, że takie działania trzeba poczynić" - wskazała.

Pietrzak podkreśliła jednak, że okręgowe komisje mają rezerwy kart u siebie. "To nie jest żaden problem, żeby je uruchomić, jak tylko taka sytuacja ma miejsce" - dodała.

"Z przepełnionymi urnami jest podobnie. Takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają. Toteż w wytycznych mamy, że w momencie, kiedy te urny się zapełniają na tyle, że widać, że będzie problem, to komisja ma obowiązek powiadomić urząd gminy, który w tym czasie ma dowieźć kolejną urnę" - powiedziała Pietrzak. Przepełniona urna jest zaklejana, plombowana, i wtedy otwierana jest kolejna.

Kraków - w OKW przy ul. Skarbińskiego krytyczna sytuacja, urząd dowozi dodatkowe karty i urny

Krytyczna sytuacja panuje w obwodowej komisji wyborczej nr 124 w LO przy ulicy Skarbińskiego. Do głosujących zapisało się tu wielu studentów, mieszkających w pobliskich akademikach. Aby rozładować kolejkę urząd miasta dowozi tam dodatkowe karty i urny do głosowania.

Stojący w długiej kolejce są zaniepokojeni tym, że nie zdążą oddać głosu do godz. 21.

„Tu dopisało się wielu studentów i stąd ta kolejka. Robimy wszystko, aby rozwiązać sytuację. Rozdysponowujemy tam dodatkowe środki. Jestem przekonany, że wszyscy zagłosują przed godz. 21” – powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, który koordynuje organizację wyborów.

W Krakowie wieczorem kolejki są do wielu lokali wyborczych. Gdzieniegdzie kończą się karty do głosowania. Urząd miasta wysyła tam karty rezerwowe.

W OKW nr 292 – w Liceum Ogólnokształcącym XLIII przy ul. Limanowskiego – w urnach zabrakło miejsca i konieczne było dostarczenie dodatkowej urny.

„60,3 proc. wyniosła w Krakowie frekwencja, na godz. 17, w wyborach do parlamentu” – poinformowała PAP Barbara Golanko, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. „Każdy zdąży zagłosować mamy wystarczającą liczbę kart” – zapewniła.

W miastach turystycznych uruchomiono rezerwy kart wyborczych

W miastach turystycznych i uzdrowiskowych na południu Małopolski zainteresowanie wyborami jest tak duże, że uruchomiono rezerwy kart wyborczych. Dodatkowe karty trafiły m.in. do Szczawnicy, Muszyny i Zakopanego.

Rezerwy zostały uruchomione w okręgu wyborczym nr 14 nowosądecko-podhalańskim. Do miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych na wyborczy weekend przyjechały prawdziwe tłumy gości. Mogą świadczyć o tym choćby sobotnie korki na popularnej Zakopiance.

Rezerwy kart wyborczych zostały uruchomione m.in. w Szczawnicy, Muszynie, Zakopanem, Krynicy-Zdroju i Bukowinie Tatrzańskiej. Przed niektórymi lokalami wyborczymi w tych miejscowościach okresowo tworzyły się kolejki chętnych do oddania głosu.

Okręg wyborczy nr 14 obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

W Gdańsku, Sopocie i Krynicy Morskiej uruchomiono rezerwy kart wyborczych

W okręgu gdańskim, w związku z dużym zainteresowaniem wyborami, uruchomiono rezerwy kart wyborczych. Dodatkowe karty trafiły m.in. do Gdańska, Sopotu i Krynicy Morskiej.

Michał Elszkowski z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przekazał PAP, że jeżeli w danym lokalu zabraknie kart do głosowania, to są rezerwy, które można w razie potrzeby uruchomić.

„Na pewno Gdańsk, Sopot i Krynica Morska miały uruchamiane rezerwy, ale szczegółów niestety nie znam” – powiedział.

W woj. pomorskim są dwa okręgi w wyborach do Sejmu - gdański (nr 25) i gdyńsko-słupski (nr 26), oraz sześć okręgów w wyborach do Senatu (62, 63, 64, 65, 66 i 67).

Lubelskie: Obwodowe komisje wyborcze w regionie proszą o karty do głosowania z rezerwy

Coraz więcej odwodowych komisji wyborczych w województwie lubelskim zgłasza zapotrzebowanie na karty do głosowania z przygotowanej rezerwy – poinformował PAP rzecznik Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie Piotr Czajkowski.

PKW poinformowała, że frekwencja w województwie lubelskim do godz. 17 wyniosła 55,33 proc. Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie PKW, największa frekwencja w regionie była w powiecie ryckim (59,72 proc.), najniższa – hrubieszowskim (51,35 proc.).

Rzecznik Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie Piotr Czajkowski powiedział PAP, że głosowanie przebiega spokojnie. "Frekwencja jest dość duża" – podał. Poinformował, że najwyższą frekwencję w delegaturze odnotowano w gminie Chrzanów (71,81 proc.), najniższą – w gminie Wólka (50,17 proc.).

"Uruchamiamy rezerwę w coraz większej ilości obwodów, bo w obwodzie, który przekroczył frekwencję 80 proc. jest uruchamiana rezerwa" – powiedział Czajkowski i jako przykłady podał obwód nr 115 w Lublinie. "Jest takich obwodów w Lublinie, Puławach coraz więcej" – dodał.

W Lublinie kolejki ustawiały się około południa w lokalu wyborczym mieszczącym się w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Długiej, gdzie na oddanie głosu trzeba było czekać około pół godziny. Długie kolejki ustawiały się także popołudniu przed Przedszkolem nr 25 przy al. Warszawskiej. Około godz. 17 na oddanie głosu w VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Słowiczej czekało ok. 70 osób.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie Marta Krasa-Burak poinformowała, że frekwencja na terenie delegatury wyniosła 53,85 proc., najwyższą odnotowano w gminie Urszulin (61,74 proc.), najniższą – w gminie Białopole (46,73 proc.). "Przygotowujemy się do uruchomienia rezerwy kart zdeponowanych w gminie przez obwodowe komisje wyborcze" – powiedziała dyrektor.

PKW podała na konferencji prasowej, że frekwencja w wyborach parlamentarnych na godz. 17 wyniosła 57,54 proc.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna.

Poznań: kart do głosowania nie brakuje, ale część obwodowych komisji korzysta już z rezerw

W okręgu gdańskim, w związku z dużym zainteresowaniem wyborami, uruchomiono rezerwy kart wyborczych. Dodatkowe karty trafiły m.in. do Gdańska, Sopotu i Krynicy Morskiej.

Michał Elszkowski z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przekazał PAP, że jeżeli w danym lokalu zabraknie kart do głosowania, to są rezerwy, które można w razie potrzeby uruchomić.

„Na pewno Gdańsk, Sopot i Krynica Morska miały uruchamiane rezerwy, ale szczegółów niestety nie znam” – powiedział.

W woj. pomorskim są dwa okręgi w wyborach do Sejmu - gdański (nr 25) i gdyńsko-słupski (nr 26), oraz sześć okręgów w wyborach do Senatu (62, 63, 64, 65, 66 i 67).

Toruń - dyrektor Delegatury KBW: kolejki przed komisjami; kilkanaście próśb o karty z rezerwy

Kilkudziesięciometrowe kolejki ustawiają się przed wieloma obwodowymi komisjami wyborczymi w Toruniu, a kilkanaście z nich zgłosiło zapotrzebowanie na karty do głosowania z przygotowanej rezerwy — powiedział PAP dyrektor toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Sławomir Michalak.

"Sam stałem w kolejce do głosowania ok. 30 minut. Już komisje występują o uruchomienie rezerwy kart. Działamy na bieżąco, ale jest to już przynajmniej kilkanaście zgłoszeń z różnych miejsc w naszym okręgu. Skala nie jest jeszcze przytłaczająca, ale duża" – powiedział PAP dyrektor toruńskiej delegatury KBW.

Michalak wskazał, że "w końcu apele o frekwencję przyniosły skutek".

"Kolejki się tworzą, bo zainteresowanie jest bardzo duże, a przepustowość lokali wyborczych jest, jaka jest, do tego dochodzą składy liczbowe komisji. Oczywiście maksymalnie można zwiększyć skład komisji do 13 osób, ale to byłoby trzeba zrobić wcześniej, a nie da się tego zrobić teraz. Myślę, że w skali kraju nie byliśmy gotowi na to, że będzie tak skokowo większa frekwencja" - powiedział PAP Michalak.

Reporter PAP także obserwował w wielu miejscach w Toruniu kolejki przed lokalami wyborczymi. Część osób wskazywała, że czekała na głosowanie nawet ok. 40 minut.

"Nie dotarły do mnie żadne informacje o poważniejszych incydentach na naszym terenie" - powiedział dyrektor delegatury.

Śląskie - część obwodowych komisji zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe karty wyborcze

Część obwodowych komisji wyborczych w woj. śląskim zasygnalizowało, że kończą im się dostarczone przed niedzielnymi wyborami karty do głosowania, są tam dowożone dodatkowe karty - poinformowano PAP w katowickiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

O tym, że w ostatnich godzinach kilkadziesiąt obwodowych komisji zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania informowały wcześniej osoby koordynujące organizację wyborów w Krakowie.

„U nas jest podobnie. Uruchamiany sporo dodatkowych kart (...), robimy to na bieżąco” - powiedział ok. 18.30 PAP przedstawiciel delegatury KBW w Katowicach. Jak zaznaczył, „jest duże zapotrzebowanie”, nie podał jednak dodatkowych szczegółów – ile obwodowych komisji zasygnalizowało, że kończą im się karty i których miejscowości w obszarze katowickiej delegatury KBW dotyczy ten problem.

Przed wyborami komisje nie otrzymały 100 proc. wszystkich kart, tylko ok. 80 proc. – chodzi o względy logistyczne, by po głosowaniu łatwiejszy był transport kart.