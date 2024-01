Fega & Schmitt kupuje akcje TIM. Santander BP podsumowuje zapisy

W wyniku wezwania do zapisywania się na akcje TIM, ogłoszonego przez Fega & Schmitt, w dniu 30 stycznia zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 21.373.973 akcji spółki TIM nabywanych po cenie 50,69 zł za akcję - podano w komunikacie.

/ TIM SA

Poinformowano, że Fega & Schmitt nabędzie prawa z akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie i będących przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 31 stycznia 2024 r.

26 stycznia prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na przejęcie przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel kontroli nad TIM. Warunkiem jest sprzedaż części nabywanego mienia.

Prezes UOKiK informował wówczas, że przeprowadzone postępowanie wykazało, iż działalność łączących się podmiotów może doprowadzić do naruszenia konkurencji na regionalnym rynku obejmującym obszar wyznaczony odległością do 80 km od hurtowni TIM zlokalizowanej w Zielonej Górze. Jak podał, stąd decyzja o nałożeniu warunku obejmującego zbycie części aktywów.

Zgodnie z nałożonym warunkiem przejmujący musi sprzedać sklep znajdujący się przy ul. Krośnieńskiej w Zielonej Górze należący do spółki TIM. Warunek obejmuje m.in. przeniesienie na nowego właściciela najmu powierzchni sklepu, praw i obowiązków wynikających z umów pracowniczych, dokumentacji księgowej i handlowej, a także bazy klientów zielonogórskiej hurtowni.

Wydana decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK poinformował, że w ramach badania rynku skierował pytania do 129 konkurentów łączących się spółek.

Fega & Schmitt wezwał do sprzedaży wszystkich wyemitowanych przez TIM akcji, po 50,69 zł za akcję we wrześniu. Wezwanie było ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez wzywającego zgody na koncentrację oraz objęcia zapisami w ramach wezwania co najmniej 50 proc. łącznej liczby akcji. Zapisy w wezwaniu zakończyły się 25 stycznia.

Pierwsze wezwanie na akcje TIM (ogłoszone w kwietniu) zostało zakończone bez zawierania transakcji w związku z brakiem wydania decyzji przez UOKiK w sprawie koncentracji Grupy Würth oraz TIM do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów pierwszego wezwania. (PAP Biznes)

