W weekend przerwy w działaniu kilku banków

W najbliższy weekend większość klientów nie będzie musiała przejmować się utrudnieniami w dostępie do usług bankowych. Prace nad swoimi systemami zapowiedziały tylko trzy banki. Na liście ograniczeń, z którymi mogą się spotkać klienci, można znaleźć nie tylko niedostępność serwisów bankowości internetowej, ale również problemy z transakcjami kartowymi.

Przerwy zapowiedziały w ten weekend Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz Toyota Bank. Większość z nich potrwa zaledwie kilka godzin. Klienci Credit Agricole powinni być uczuleni przede wszystkim na brak dostępu do serwisów bankowości elektronicznej banku oraz automatycznego serwisu telefonicznego. ING Bank Śląski szykuje przerwę, która obejmie szerszy obszar działalności m.in. karty kredytowe, aplikację mobilną, płatności kartami debetowymi oraz Blikiem, wpłatomaty, a także serwis dla klientów korporacyjnych. Trudności z autoryzacją płatności kartowych zapowiada również Toyota Bank.

Credit Agricole

Przerwa techniczna w Credit Agricole została zaplanowana na noc z soboty (6 stycznia 2018 r.) na niedzielę (7 stycznia 2018 r.). Prace rozpoczną się o godz. 23.00, a zakończą w niedzielny poranek o godz. 8.00. W tym czasie niedostępne będą serwisy CA24 (internetowy, mobilny oraz tekstowy), a także płatności internetowe Przelew Online oraz automatyczny serwis telefoniczny IVR. Podczas przeprowadzanych prac nie będzie możliwe otrzymywanie powiadomień SMS o zrealizowanych płatnościach kartowych oraz odpowiedzi na wysłane zapytanie o saldo rachunku. Natomiast, będzie możliwość korzystania z serwisu telefonicznego CA24 w zakresie zastrzegania kart.

ING Bank Śląski

Bank podkreśla na swojej stronie internetowej, że modernizacja systemu nie powinna mieć wpływu na korzystanie z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie środków z bankomatów.

Z ograniczeniami w dostępie do usług bankowych spotkają się także klienci ING Banku Śląskiego, w którym prace zostały podzielone na kilka etapów.

Najdłużej problemy będą odczuwać posiadacze kart kredytowych oraz kart obciążeniowych typu charge. Od piątku (5 stycznia 2018 r.) od godz. 19.00 do poniedziałku (8 stycznia 2018 r.) do godz. 15.00 nie będzie możliwe zrealizowanie przelewu z rachunku karty kredytowej, zamawianie i aktywowanie kart kredytowych oraz zmienianie ich numerów PIN. Ponadto, w poniedziałek od godz. 11.30 do 14.00 mogą występować problemy z realizacjami operacji kartami kredytowymi oraz obciążeniowymi.

W międzyczasie, w nocy z niedzieli (7 stycznia 2018 r.) na poniedziałek (8 stycznia 2018 r.) w godz. pd 23.00 do 6.00 nie będzie możliwe korzystanie z płatności BLIK, systemu ING CardOnLine oraz aplikacji mobilnej na telefon – Moje ING Mobile. W podanych godzinach mogą również występować problemy z płatnościami dokonywanymi kartami debetowymi. Trochę krócej klienci nie będą mieli możliwości dokonywania wpłat w urządzeniach ING oraz Planet Cash - od godz. 23.00 do 03.30.

Toyota Bank

Trzeci etap prac obejmie system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych ING Business, jego wersję mobilną oraz system eINGvoicing, które będą niedostępne w poniedziałek (8 stycznia 2018 r.) od godz. 00.00 do 03.30.

W sobotę (6 stycznia 2018 r.) o godz. 5.00 rozpoczną się prace konserwacyjne w Toyota Banku, a ich zakończenie zostało zaplanowane na godz. 9.00 tego samego dnia. Klienci banku powinni liczyć się z możliwymi utrudnieniami w autoryzacjach płatności kartowych. Bank informuje również, że tego dnia nie będzie czynna infolinia.

MDe