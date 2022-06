W tym roku suma dywidend może zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii [Analiza]

fot. TexBr / / Shutterstock

Łączna kwota dywidend wypłaconych przez spółki z głównego rynku GPW ma szansę w tym roku zbliżyć się do poziomu notowanego przed pandemią i wynieść - według szacunków PAP Biznes – ok. 40 mld zł. W ocenie ekspertów, obecnie panują dobre warunki do dzielenia się zyskiem, natomiast ewentualna ostrożność w przyszłych wypłatach może wynikać z rosnących kosztów, czy spowolnienia gospodarczego.

"Mamy teraz dobry okres dla wielu polskich spółek giełdowych pod względem wyników i jeśli nawet zbliża się spowolnienie gospodarcze, to w wynikach zobaczymy je dopiero za jakiś czas. Na razie są więc warunki do tego, by spółki wypłacały dość wysokie dywidendy" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi w TFI Allianz Polska, Adam Łukojć.

"Dywidendy w tym roku powinny być wyższe niż w ostatnich latach. Chociaż w zeszłym roku były na przyzwoitym poziomie, to rok wcześniej - w 2020 r. - wyniki spółek nie były złe, a dywidend prawie nie było – są więc zyski, które można dystrybuować" - dodał.

Zdaniem doradcy inwestycyjnego w BM PKO BP Emila Łobodzińskiego, w tegorocznych planach dywidendowych nie ma dużych niespodzianek.

"Sezon dywidendowy trwa, a największy wysyp dywidend dopiero przed nami. Biorąc pod uwagę dotychczas uchwalone dywidendy oraz rekomendacje co do wypłat, tegoroczne plany dywidendowe jako całość są neutralne. Mało jest bowiem dużych niespodzianek, tzn. sytuacji kiedy spółka miała wypłacić dywidendę, a tego nie zrobi, albo taka kiedy spółka właśnie zaskoczy wypłatą nieprzewidzianej dywidendy" - powiedział Łobodziński.

"Po, w sumie dobrym, roku 2021 można było oczekiwać w przypadku części spółek być może nieco wyższych dywidend, ale sporo niepewności niestety wprowadził konflikt na Ukrainie. W związku z tym, raczej nie należy oczekiwać wielu zaskoczeń na plus. Z drugiej strony, nieco niższe niż szacowane przez rynek, są dywidendy w części spółek finansowych. Natomiast cały czas dobry, wysoki poziom trzymają np. deweloperzy" - dodał.

Łukojć ocenił, że w tym roku pandemia już nie jest zagrożeniem, więc nie ma uzasadnienia do kumulowania zysków, natomiast spowolnienia gospodarczego - chociaż prawdopodobnego - jeszcze nie widać.

"Wydaje się, że jest jeszcze za wcześnie, by usprawiedliwiać niewypłacanie dywidend ewentualnym spowolnieniem. Na razie jest na tyle dobrze, że to byłaby za daleko idąca ostrożność" - uważa dyrektor departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi w TFI Allianz Polska.

Także Łobodziński z BM PKO BP uważa, że efekt pandemii w kontekście dywidend wydaje się być już zakończony.

"Obecnie ostrożność wynika raczej z kwestii kosztów związanych choćby ze wzrostem cen energii czy też obawami o spowolnienie" - dodał doradca inwestycyjny.

Plany dotyczące podziału zysku przedstawiło w tym roku ok. 85 proc. spółek notowanych na głównym rynku GPW, z czego 43 proc. chce wypłacić dywidendę, a 57 proc. zamierza zatrzymać zyski w spółce lub odnotowało stratę. Biorąc pod uwagę wszystkie spółki z rynku głównego na razie dywidendę planuje blisko 37 proc. z nich, co jest poziomem porównywalnym z zeszłorocznym.

Z komunikatów wynika, że – według stanu na połowę czerwca – spółki chcą rozdysponować wśród akcjonariuszy blisko 40 mld zł (biorąc pod uwagę proponowane lub już wypłacone dywidendy), a więc o prawie 14 mld zł więcej niż łączna kwota przypadająca na dywidendy w ubiegłym roku, a plany w tym zakresie nie zostały jeszcze przedstawione przez wszystkie spółki.

W 2021 r. spółki z GPW na dywidendy przekazały ok. 26 mld zł - kwota ta była wyższa niż środki przeznaczone na wypłaty w 2020 r. (wyniosła ok. 18,5 mld zł). Rok 2022 wydaje się powrotem do poziomu dywidend sprzed pandemii, czyli do 2019 r., kiedy to - według szacunków PAP Biznes - spółki z głównego rynku przeznaczyły na wypłaty ponad 41 mld zł.

WYŻSZE DYWIDENDY BANKÓW; ZYSKIEM CHĘTNIE DZIELĄ SIĘ M.IN. DEWELOPERZY

W tym roku do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami w większym stopniu wracają giełdowe banki, i pod względem przeznaczanej na ten cel kwoty, są w czołówce.

"W znacznie bezpieczniejszej sytuacji niż np. jeszcze rok temu są banki - nie muszą się obawiać nadzwyczajnych kosztów ryzyka związanych z pandemią, więc mogą wypłacać dywidendy, ale to oczywiście jest zależne od zaleceń KNF. W przyszłości w tej branży znaczenie może mieć krach na rynku obligacji, który sprawił, że - o ile zyski banków są w porządku - notują spadek kapitałów własnych. Przez to motywacja do wypłat wysokich dywidend może być mniejsza" - ocenił Łukojć.

Dyrektor departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi w TFI Allianz Polska uważa, że sytuacja banków się poprawiła i na razie mają one z czego wypłacać dywidendy - może się to jednak zmienić po wprowadzeniu programów pomocy kredytobiorcom.

Walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę blisko 2,3 mld zł, czyli 1,83 zł brutto na akcję, a WZ Santander Bank Polska zaakceptowało wypłatę w wysokości 2,68 zł na akcję, czyli łącznie 273,9 mln zł. W zeszłym roku PKO BP nie wypłacił dywidendy, a Santander BP, w październiku, wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 r. w kwocie 220,73 mln zł, czyli 2,16 zł na akcję. Kwota wypłacona jako zaliczka na poczet dywidendy pochodziła z kapitału dywidendowego.

Wyższą dywidendę spośród banków zaproponowały w tym roku m.in. ING BSK (5,3 zł na akcję, wobec 5,1 zł przed rokiem), Bank Pekao (4,3 zł na akcję, w porównaniu do 3,21 zł przed rokiem), czy Bank Handlowy (5,47 zł na akcję, w porównaniu do 1,2 zł rok wcześniej).

Z kolei mniej na wypłatę dywidendy chce przeznaczyć przedstawiciel branży ubezpieczeniowej, czyli PZU – zarząd rekomenduje, by z zysku netto za 2021 oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2020 rok wypłacić 1,67 mld zł dywidendy, co dałoby 1,94 zł dywidendy na akcję. W zeszłym roku do akcjonariuszy trafiło 3,02 mld zł, co dało 3,5 zł dywidendy na akcję.

"W dobrej sytuacji są na pewno spółki związane z klasycznym, ciężkim, cyklicznym biznesem, często związanym z surowcami, które ostatnio pokazywały niezłe wyniki i którym wciąż sprzyja otoczenie – powinno się to przekładać na możliwość wypłaty dywidendy. Jest jednak jedno zastrzeżenie: wiele z tych spółek ma za sobą lub przed sobą duże inwestycje, które trzeba sfinansować. O ile więc nie stoją na przeszkodzie potrzeby inwestycyjne lub zadłużenie, to w grupie tych spółek jest możliwość wypłacenia hojnych dywidend" - powiedział Łukojć.

W tym roku przeznaczenie większych kwot z zysku do podziału między akcjonariuszy zaproponowały także wypłacające regularnie dywidendę spółki takie jak Budimex, czy Grupa Kęty, które kontynuują trend wzrostu wysokości dywidend. Budimex łącznie za 2021 r. wypłaci 38,37 zł dywidendy na akcję (16,7 zł przed rokiem i 4,56 zł rok wcześniej), a Grupa Kęty 52,37 zł na akcję (44,57 zł przed rokiem i 35 zł rok wcześniej).

Rekomendowaną do podziału kwotę w tym roku podwoił zarząd KGHM, który w 2021 r. wrócił do dzielenia się zyskiem – w 2022 r. do akcjonariuszy może trafić 600 mln zł.

Obok banków m.in. deweloperzy chętnie zapowiadają dystrybucję zysków do akcjonariuszy – Dom Development, Atal, Develia, Lokum Deweloper, Marvipol Development, Inpro, Wikana, Echo Investment, Archicom - wszystkie spółki chcą wypłacić dywidendę i w większości będą to kwoty wyższe niż rok wcześniej (z wyjątkiem Archicomu i Inpro).

Zdaniem dyrektora departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi w TFI Allianz Polska, deweloperzy i branża budowlana są w świetnej kondycji - mają dobre bilanse, a ich wyceny są niskie.

"Jeśli zależy im na pozytywnym postrzeganiu przez inwestorów, to powinny korzystać z dobrej sytuacji i wypłacać zyski. W tych branżach inwestorzy mogą się obawiać, że nagła zmiana koniunktury lub nieudany kontrakt sprawią, że jakaś spółka będzie radziła sobie gorzej. Wypłata dywidendy byłaby więc argumentem za tym, że spółka jest silna i czuje się pewnie. Zagrożenia będą zawsze na horyzoncie, ale póki co, osiągane marże są wysokie, więc jest to dobry moment dla tych spółek, by dzielić się zyskiem. Bo jeśli ktoś w tak dobrym czasie nie chce wypłacać, czy zwiększać dywidend – kiedy będzie to robił?" - ocenił Łukojć.

Niższej wypłaty mogą spodziewać się natomiast akcjonariusze np. CD Projektu (1 zł na akcję, w porównaniu do 5 zł przed rokiem), Cyfrowego Polsatu (1 zł na akcję, wobec 1,2 zł przed rokiem), czy LPP (350 zł na akcję, wobec 450 zł rok wcześniej).

WIELKIE POWROTY, WIELCY NIEOBECNI I DYWIDENDOWI DEBIUTANCI

W 2022 r. do grona dywidendowych spółek wraca m.in. Orange Polska (0,25 zł na akcję), którego ostatnia wypłata dywidendy miała miejsce w 2016 roku, czy Bogdanka (rekomendacja zarządu w wysokości 2,5 zł na akcję), która ostatni raz wypłacała dywidendę z zysku za 2018 r.

Informacją o dywidendzie pozytywnie zaskoczył inwestorów Boryszew. Notowania spółki w dniu podania rekomendacji zarządu o wypłacie 0,92 zł dywidendy na akcję wzrosły o ok. 15 proc. Według kursu zamknięcia, tego dnia stopa dywidendy wynosiła 26,6 proc. Boryszew po raz ostatni wypłacił dywidendę z zysku z 2014 roku, było to 10 groszy na akcję.

Zyskiem z akcjonariuszami nadal nie dzieli się JSW, chociaż – jak poinformowali przedstawiciele zarządu podczas majowej konferencji prasowej - spółka będzie rozmawiać o możliwości wypłaty dywidendy z PFR, który udzielił firmie pożyczek. Ponadto, JSW negocjuje finansowanie z instytucjami finansowymi. Obecne umowy finansowania spółki zawierają postanowienia dotyczące nierekomendowania takich wypłat w okresie trwania wsparcia m.in. z PFR, chociaż polityka dywidendowa JSW zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Ostatni raz spółka wypłaciła dywidendę w 2019 roku.

Wypłatę dywidendy w wysokości ok. 647 mln zł przegłosowali natomiast akcjonariusze Grupy Lotos. Zarząd rekomendował przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, ale akcjonariusz - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - zgłosił projekt uchwały zakładający wypłatę dywidendy za 2021 rok, pod warunkiem podjęcia przez walne PKN Orlen i Lotosu uchwał o połączeniu. W przypadku niespełnienia się tego warunku cały zysk netto za rok 2021 zostanie przekazany na kapitał zapasowy. W zeszłym roku spółka nie wypłaciła dywidendy - zanotowała jednostkową stratę netto.

Podział zysku proponuje część zeszłorocznych giełdowych debiutantów.

W 2021 r. na GPW zadebiutowało szesnaście spółek, z czego cztery debiuty nastąpiły w wyniku przejścia z rynku NewConnect. Chociaż większość z tych spółek nich nie zdecydowała się zarekomendować wypłaty dywidendy, kilka zaproponowało wypłatę dla akcjonariuszy – np. Grupa Pracuj chce przeznaczyć na ten cel 136,5 mln zł, STS Holding 57,9 mln zł, a Shoper 20,3 mln zł. Ponadto, także perspektywy dywidendowe na przyszłość są dobre - zarząd STS Holding planuje już wypłatę zaliczki za bieżący rok, a Grupa Pracuj w prospekcie przed IPO podawała, że jej intencją jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy.

A MOŻE SKUP AKCJI?

Łukojć z TFI Allianz Polska zwrócił uwagę, że część spółek zamiast wypłaty dywidendy decyduje się na przeprowadzenie skupu akcji własnych, co też jest formą dystrybucji zysku do akcjonariuszy, ale - jak powiedział - ocena takiego rozwiązania zależy od perspektywy.

"Z perspektywy spółki skup jest dobrym pomysłem, jeśli np. ma ona możliwość wypłaty wyższej dywidendy w danym roku, ale w kolejnych latach miałaby wrócić do niższych kwot – przyszłe zmniejszenie dywidendy mogłoby zostać odebrane negatywnie przez inwestorów. Dywidenda ma bowiem też wartość informacyjną: pokazuje kondycję spółki i jest sygnałem wskazującym, na jakim poziomie spółka będzie w stanie w kolejnych latach dzielić się zyskiem. Z punktu widzenia spółki giełdowej, dywidend najlepiej jest więc ani nie zmniejszać, ani nie zwiększać zbyt silnie, a jeśli spółka ma dodatkowe pieniądze, to wykorzystać je na skup akcji własnych. Nie dotyczy to oczywiście spółek, w których regulator ogranicza możliwości wypłacania dywidend czy przeprowadzania skupów akcji, czyli m.in. banków" - powiedział.

"Inwestorom instytucjonalnym forma, w jakiej dostaną pieniądze od spółki jest raczej obojętna, bo np. względy podatkowe nie dotyczą funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych. Natomiast ci inwestorzy chętnie śledzą przekazywane komunikaty, i z decyzji o dywidendzie próbują wyczytać informacje o kondycji spółki" - dodał Łukojć.

Skup akcji wybrał w tym roku m.in. notowany na GPW producent słodyczy - Wawel - który przed rokiem wypłacił 25 zł dywidendy na akcję. Podczas kwietniowego walnego zgromadzenia akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu ponad 43 mln zł na kapitał zapasowy.

Spółka podawała, że zarząd wydając rekomendację o innym - niż dywidenda - sposobie dystrybucji gotówki do akcjonariuszy, brał pod uwagę otoczenie rynkowe i sytuację na rynku papierów wartościowych.

Na buyback zdecydowały się także m.in. Quercus i Erbud, które organizowały skup również w zeszłym roku. Pierwotnie także R22 planowało przeznaczyć zysk na skup akcji własnych, ale ostatecznie walne zgromadzenie - po zgłoszeniu projektów uchwał przez prezesa i drugiego co do wielkości akcjonariusza R22 - część zysku rozdysponuje w formie dywidendy (ok. 10 mln zł, czyli 0,71 zł na akcję), a część przeznaczy na sfinansowanie buybacku (max. 4,3 mln zł). Przed rokiem R22 wypłacił łącznie z zaliczką 0,85 zł dywidendy na akcję.

Zarówno skup, jak i wypłatę dywidendy, planuje także np. Neuca. Spółka wypłaci 11,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r. i skupi akcje za kwotę nie wyższą niż 85,5 mln zł. W 2021 roku Neuca wypłaciła dywidendę w wysokości 10 zł na akcję.

Zdaniem Łukojcia, problem ze skupem akcji własnych pojawia się w przypadku inwestorów indywidualnych i to jest grupa, która może być przez taką formę dystrybucji zysku poszkodowana.

"Jeśli spółka skupuje akcje np. w formie wezwania, po cenie wyższej od rynkowej, to inwestorzy indywidualni muszą dopełnić formalności technicznych; to może ich powstrzymywać przed uczestnictwem. Są więc powody, by szukać innej formy dzielenia się zyskiem" - ocenił.

SPOWOLNIENIE GOSPODARCZE I ROSNĄCE KOSZTY MOGĄ STUDZIĆ OCHOTĘ DO DZIELENIA SIĘ ZYSKIEM

"Efekt wojny w Ukrainie zapewne jest jednym z czynników branych pod uwagę przy dzieleniu się zyskiem. Choć niewątpliwie ma on różny wpływ w zależności od branży czy konkretnej firmy. Zasadniczo wpływ ten jest negatywny, choćby z uwagi na wzrost kosztów, co nie zawsze da się łatwo przełożyć na klientów, a to może powodować erozję marż. Z drugiej strony część firm np. handlowych może skorzystać z dodatkowego popytu generowanego przez uciekających przed wojną obywateli Ukrainy" - ocenił Łobodziński.

Z kolei Łukojć uważa, że wojna – chociaż jest wydarzeniem istotnym – ma obecnie niewielki wpływ na wyniki spółek giełdowych. Jego zdaniem, może być ona pretekstem, by zatrzymać zyski w spółce.

"Poza pewnymi wyjątkami trudno jest zidentyfikować spółki, które faktycznie straciłyby dużo na wojnie. Wydaje się, że wojna będzie raczej pretekstem niż poważnym powodem do niewypłacania dywidend" - powiedział.

W jego ocenie, wyzwaniem są natomiast zmiany cen surowców i jeśli ceny np. ropy czy gazu mocno rosną, jest zrozumiałe, że niektóre spółki będą uzasadniać zmiennością to, że potrzebują więcej kapitału obrotowego i nie będą wypłacać hojnych dywidend.

"Elementem, który może mieć znaczenie także w kontekście dywidend, są zmiany stóp procentowych i kosztu pieniądza. Część spółek jest zadłużona, zwłaszcza tych przemysłowych, i jeśli koszt długu szybko rośnie, to spółka może chcieć zamiast dzielić się zyskiem zmniejszać dług – to również zrozumiałe" - dodał.

Również doradca inwestycyjny w BM PKO BP wskazał, że obecnie największym wyzwaniem na horyzoncie jest z jednej strony inflacja, a z drugiej wysokie stopy procentowe i ryzyko głębszego spowolnienia gospodarczego. Jednak wpływ tych zagrożeń może być widoczny dopiero w przyszłorocznych decyzjach dywidendowych.

"Biorąc te czynniki pod uwagę, myślę, że część firm, zwłaszcza tych o słabszej sytuacji finansowej będzie bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wypłaty dywidend. Pytaniem otwartym jest natomiast, na ile zostanie to uwzględnione w decyzjach o podziale zysku za 2021 rok, a na ile w przyszłorocznych z zysku za 2022 rok" - powiedział Łobodziński.

Dodał, że w przypadku spółek, które na razie zadeklarowały brak dywidendy, scenariusz wypłaty zaliczki w drugiej połowie roku jest mniej prawdopodobny, biorąc pod uwagę obecne otoczenie gospodarcze.

"Widmo spowolnienia i wyższe koszty raczej będą studzić ochotę do dzielenia się zyskiem. Przy czym istotna jest tu kondycja każdego przedsiębiorstwa" - ocenił.

Dominika Antoniak (PAP Biznes)

