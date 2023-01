W styczniu statystyki dotyczące grypy poszybowały. Czterokrotny wzrost

Finansowanie in vitro przez państwo? Kosiniak-Kamysz: Potrzeba zmian

Odbieranie prawa do możliwości skorzystania z in vitro, jest nieuczciwością państwa wobec obywatela; to zostanie w pierwszej decyzji zlikwidowane. My wprowadzimy refundację zabiegu in vitro dla tych, których na to nie stać - zapowiedział w Białymstoku prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.