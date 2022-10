W stołecznych budynkach komunalnych jest wciąż pół miliona kopciuchów

/ FORUM

W budynkach komunalnych jest jeszcze ponad przestarzałych 500 kopciuchów. Termin wymiany kotłów niespełniających standardów mija z końcem roku. Za używanie kopciuchów od 1 stycznia 2023 r. grozi kara nawet do 5000 zł.

Służby prasowe miasta przekazały PAP, że "według stanu na II kwartał tego roku, w zasobie miejskim jest 501 przestarzałych pieców, które stanowią główne źródło ogrzewania".

Według Piotra Siergieja z Polskiego Alarmu Smogowego "na pewno będzie tak, że miasto nie zlikwiduje wszystkich swoich kopciuchów do 1 stycznia". Uważa on, że do końca roku "zostanie ich może 200 może 300".

"Nie mówię tego, aby usprawiedliwiać miasto, ale wiem, że są to często skomplikowane sprawy, bardzo złożone. Np. w Krakowie, w którym zlikwidowano ok. 40 tys. kotłów w ciągu ostatnich 7 lat, w mieście jest wciąż kilkaset kopciuchów, choć zakaz obowiązuje od 2019 r." – powiedział.

Uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców Mazowsza do wymiany tzw. kotłów bezklasowych (kocioł poniżej klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej, ani informacji w dokumentacji kotła) do końca 2022 r. Natomiast kotły 3 i 4 klasy muszą być wymienione do końca 2027 r.

Za używanie kopciuchów po upływie terminów obligatoryjnej wymiany grozi mandat 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej w sierpniu 2018 r. zapowiadał likwidację wszystkich kopciuchów do końca 2020 r. "Będziemy walczyć z kopciuchami. Do 2020 r. chcemy je zlikwidować i podłączyć nieruchomości do sieci gazowej. Będziemy dopłacać 100 proc. do podłączenia do sieci. Również za fazę projektową" - powiedział podczas jednej z konferencji prasowych.

Natomiast zapytany we wtorek o możliwość wydłużenia terminu potrzebnego na wymianę kopciuchów w Warszawie odpowiedział: "Myślimy o tym".(PAP)

