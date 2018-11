W środę kolejny protest taksówkarzy w Warszawie

By zwrócić uwagę na brak przepisów regulujących zasady przewozu osób, w środę ulicami Warszawy ponownie przejadą taksówkarze. Ich celem jest ścisłe centrum, m.in. okolice placu Trzech Krzyży. Kierowcy ruszą o godz. 12.00 z dwóch miejsc - z błoń Stadionu Narodowego i spod Torwaru.

Przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy "Warszawski Taksówkarz" Jarosław Iglikowski poinformował PAP, że taksówkarze zamierzają zebrać się w środę w dwóch miejscach - na parkingu pod Torwarem i na błoniach Stadionu Narodowego. "O godz. 12 ruszamy i jedziemy przez plac Trzech Krzyży pod Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, bo najgłośniej przeciwko skutecznej walce z nielegalnymi przewoźnikami głosuje szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz" podkreślił Iglikowski. "Jedziemy pokazać jej, że nie do końca podoba nam się to, co robi" dodał.

Przewodniczący związku taksówkarzy poinformował też, że następnie taksówkarze ruszą "do ścisłego centrum". Zapowiedział jednocześnie, że "na pewno będą utrudnienia w ruchu". Iglikowski zwrócił też uwagę, że środowy protest to będzie "ostatnie ostrzeżenie". "Jedziemy o godz. 12.00, żeby nie utrudniać ludziom dojazdu z pracy i do niej, ale zamierzamy pokazać, że żarty się kończą jeśli dalej nie będzie żadnych działań wymierzonych w szarą strefę, to w styczniu cała Warszawa będzie stała i to w godzinach szczytu" zapowiedział.

Poprzedni protest taksówkarzy odbył się w połowie października, gdy tłumnie zgromadzeni przejechali stołecznymi ulicami z cmentarza Północnego na Ursynów.

Podczas październikowego protestu taksówkarze złożyli petycję do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zwrócili się w niej m.in. o podjęcie czynności zmierzających do bezzwłocznego egzekwowania obowiązującego prawa, podjęcie przez prokuraturę działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób wykonujących nielegalny przewóz osób, a także o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która zlikwidowałaby szarą strefę w transporcie drogowym.

Taksówkarze ocenili w petycji, że obecna sytuacja skutkuje różnego rodzaju niebezpieczeństwem dla korzystających z usług transportowych, brakiem należnych wpływów finansowych do budżetu państwa i samorządu terytorialnego, m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. Zdaniem autorów petycji z tytułu tych należności państwo traci około 738 mln zł rocznie. Podnoszą, że straty finansowe ponoszą też legalni przedsiębiorcy, taksówkarze.

W petycji podniesiono, że wśród kierowców zajmujących się nielegalnych przewozem są m.in. osoby niemające prawa jazdy i obcokrajowcy nieposiadający prawa pobytu w Polsce, a osoby zatrudniane są bez umowy, na czarno.

Autor: Dorota Stelmaszczyk