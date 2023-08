W sierpniu spadł wskaźnik przyszłej inflacji

Ministerstwo cyfryzacji swobodnie sięga do danych obywateli? Cieszyński zaprzecza Nie jest prawdą, że można w swobodny sposób sięgnąć do danych dowolnego obywatela; dostęp do danych jest bardzo ograniczony, a za każdym razem, gdy ktoś korzysta z rejestrów, pozostaje po tym ślad i można to zweryfikować - podkreślił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.