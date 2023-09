W sierpniu odnotowano rekordową liczbę nielegalnych migrantów

"The Economist": Gospodarka Niemiec - dawny lider Europy teraz ciągnie się w ogonie z małymi szansami na poprawę Gospodarka Niemiec, która w pierwszych dekadach XXI wieku była liderem Europy, mierzy się z wielowymiarowymi problemami, z których największe to podatność na zawirowania geopolityczne, wyzwania związane z transformacją ekologiczną i starzejące się społeczeństwo - ocenił tygodnik "The Economist". Nic nie wskazuje na to, by skostniała niemiecka biurokracja była w stanie szybko poradzić sobie z tymi problemami; dodatkowo w kraju rośnie poparcie dla populistycznej partii AfD i słabną nastroje wśród menedżerów - dodał magazyn.