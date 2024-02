W sezonie letnim Ryanair będzie oferował osiem kierunków z Jasionki

Irlandzka linia lotnicza Ryanair ogłosiła w środę, że w sezonie letnim z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oferować będzie osiem tras. Wśród nich będzie nowa trasa do hiszpańskiego miasta Alicante.

fot. Hanna Grzesik / / Shutterstock

Jak poinformowała na konferencji prasowej w Jasionce Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanair, linia obserwuje coraz większe zainteresowanie lotami z Jasionki.

„To doprowadziło nas do zwiększenia naszej oferty do łącznie ośmiu tras, w tym do oferty takich słonecznych kierunków jak Alicante czy Zadar. Mamy też w ofercie idealne miejsca na city break, jak Dublin, Manchester czy Londyn. Dodatkowo, z okazji obchodzonych dziś Walentynek, chcemy pokazać naszą miłość do pasażerów, uruchamiając wyjątkową promocję dostępną online do północy 14 lutego” – dodała.

W promocji można kupić bilet z dodatkowym 14 proc. rabatem na podróże z i do Rzeszowa od lutego do maja br. Tańsze bilety dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.

W sumie irlandzka linia w sezonie letnim będzie oferowała osiem kierunków z Jasionki. Są to Alicante (Hiszpania), Zadar (Chorwacja), Dublin (Irlandia), Londyn Stansted i Luton, Manchester, East Midlands, Bristol (Wielka Brytania).

Jak podkreślił prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak, to nie ostatnie wspólne przedsięwzięcia z przewoźnikiem.

„Mamy wspólne ambicje na więcej kierunków oraz częstotliwości lotów. Jesteśmy gotowi na utworzenie bazy Ryanair w Jasionce, która byłaby dla lotniska ogromną szansą na dynamiczny rozwój, a dla mieszkańców Podkarpacia i okolic możliwością skorzystania ze znacznie bogatszej oferty tras regularnych i wakacyjnych” – powiedział.

Ryanair lata z podrzeszowskiego lotniska od października 2005 r., obsługując w tym czasie prawie 5,5 mln pasażerów. (PAP)

autor: Wojciech Huk

huk/ drag/