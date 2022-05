W rosyjskim obwodzie wprowadzono stan wyjątkowy. Przez pożary

fot. Ilya Vydrevich / / TASS

W obwodzie omskim na rosyjskiej Syberii wprowadzono w piątek stan wyjątkowy w związku z gwałtownymi pożarami - przekazał na Telegramie gubernator tego regionu Aleksandr Burkow.

"Niepokojące doniesienia z rejonu (powiatu - PAP) nazywajewskiego (w zachodniej części obwodu omskiego, w pobliżu granicy z Kazachstanem - PAP). Dziś pożar zniszczył tam domy mieszkalne, prawie spłonął też dom spokojnej starości. Wszyscy mieszkańcy i personel placówki zostali ewakuowani. Z ogniem walczy obecnie 165 strażaków i 23 jednostki sprzętu gaśniczego" - relacjonował Burkow.

Pożar w obwodzie omskim to już kolejny tego rodzaju incydent w Rosji w ciągu kilku ostatnich tygodni. Wcześniej doszło do serii wybuchów i pożarów w obiektach ministerstwa obrony (m.in. w wojskowym instytucie badawczym w Twerze), a także w składach ropy naftowej (m.in. w magazynach paliw pod Biełgorodem i w Briańsku). W piątek rano informowano natomiast o pożarze na rynku we Władykaukazie w Osetii Północnej.

Przyczyna wszystkich tych zdarzeń nie została jak dotąd ustalona. (PAP)

szm/ tebe/