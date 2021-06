Prezes URE o utoworzeniu NABE: brakuje informacji nt. zapewnienia w długim okresie stabilnych cen energii

fot. Sunshine Studio / / Shutterstock

W koncepcji wydzielenia aktywów węglowych do NABE brakuje informacji, jak nowo utworzony podmiot będzie się zachowywał na rynku i jak osiągnięty będzie cel zapewnienia w długim okresie stabilnych cen energii - poinformował prezes URE Rafał Gawin podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

„Projekt utworzenia NABE nabiera coraz bardziej wyraźnych kształtów (…). Autor zaadresował problemy, które są najbardziej istotne z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego. Celem jest umożliwienie inwestowania przez największe grupy energetyczne w Polsce. Założenia odpowiadają na wyzwania, mówimy o wydzieleniu aktywów węglowych, obciążających bilanse spółek, ale i aktywów, które stanowią barierę w pozyskiwaniu środków, szczególnie unijnych, na inwestycje w źródła nisko- czy zeroemisyjne. Brakuje mi jednak w tym dokumencie odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać rynek po realizacji tej koncepcji” - powiedział prezes URE.

Zauważył, że chodzi o dość dużą koncentrację w sektorze.

„Mówimy o podmiocie, który będzie się zajmował wytwarzaniem ok. 55 proc. energii elektrycznej, mówimy o 70 blokach wytwórczych, co z punktu widzenia dysponowania tymi blokami przez operatora stanowi blisko dwie trzecie jednostek. Brakuje odpowiedzi na pytanie, jak ten podmiot będzie się zachowywał na rynku. Czy będzie funkcjonował na rynku, czy będzie wręcz pracował np. na rzecz operatora systemu przesyłowego” - powiedział Gawin.

Wskazał, że chodzi przede wszystkim o kształtowanie cen energii.

„Z punktu widzenia regulatora dostrzegam bardzo duże zagrożenie. To koncepcja utworzenia bardzo dużego podmiotu z bardzo dużą pozycją rynkową, ale brakuje odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, by osiągnąć cel zapewnienia długookresowego utrzymania stabilnego poziomu cen energii” - powiedział prezes URE. (PAP Biznes)

