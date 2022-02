W projekcie noweli Kodeksu spółek handlowych zmiany dot. "Polskiego ładu"

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Sejmowa komisja opowiedziała się w środę za szeregiem poprawek do projektu noweli ustawy Kodeks spółek handlowych; duża część z nich zmieni przepisy "Polskiego ładu" dotyczące obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, m.in. uwzględni tzw. różnice remanentowe.

Projekt noweli ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma m.in. wzmocnić nadzór w spółkach kapitałowych oraz wprowadzić do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Podczas drugiego czytania, które odbyło się we wtorek, KO i Polska 2050 złożyły wnioski o odrzucenie projektu, natomiast Janusz Kowalski (KP PiS) zgłosił kilkanaście poprawek.

Podczas środowego posiedzenia Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach nie przychyliła się do wniosków KO i Polska 2050 o odrzucenie projektu. Opowiedziała się natomiast za kilkunastoma poprawkami PiS. Trzy z nich dotyczą Kodeksu spółek handlowych, pozostałe zmieniają inne ustawy, w tym z zakresu "Polskiego ładu".

Zobacz także Wątpliwości w podatkach? Wypróbuj konto firmowe z księgowym w ING

Zaproponowano zmiany zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, m.in. uwzględniono tzw. różnice remanentowe. Ponadto, dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Kolejna z poprawek określa, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak mówiła Barbara Dolniak (KO), zgłoszone poprawki to "dołożenie do worka wszystkiego, co tylko się przypomni większości sejmowej". "Pomijając kwestie, że nie ma trzech czytań tych poprawek, tu są poprawki dotyczące ustaw w ramach "Polskiego ładu": Krajowego Zasobu Nieruchomości, rozwoju mieszkalnictwa" - powiedziała. Dodała, że to pokazuje, jak źle przygotowane były przepisy "Polskiego ładu". Jej zdaniem, należałoby się wycofać z poprawek i złożyć oddzielny projekt ustawy.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) mówił, że zgłoszone poprawki są "zadziwiające" i mogą nie spełniać konstytucyjnego wymogu trzech czytań.

Obecny na komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski stwierdził, że zmiany ustaw, które są w kompetencjach jego resortu, dotyczą przedsiębiorców, więc pokrywają się z przedmiotem rozpatrywanego projektu. "Są postulowane przez przedsiębiorców i nikt na nich nie straci" - zapewnił.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ pad/