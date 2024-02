W poszukiwaniu nowej Nvidii - akcje brytyjskiej spółki zyskały 100 proc. w 5 dni

Nie gaśnie rajd na akcjach Arm. Podczas wczorajszej sesji notowania brytyjskiego projektanta chipów zyskały prawie 30%. W ciągu tygodnia spółka podwoiła swoją wartość. Inwestorzy dopatrują się w niej nowej Nvidii. W ruch poszły opcje.

fot. CFOTO / / ddp images

Giełdowe szaleństwo wokół trendu sztucznej inteligencji nie traci na sile, a inwestorzy rozchwytują obecnie akcje brytyjskiej spółki Arm. Od środy 7 lutego papiery wartościowe projektanta chipów skoczyły o 98%. Tylko w poniedziałek notowania spółki zyskały 29,3%.

Porównanie akcji Arm (niebieski) i Nvidii (zielony) (Tradingview)

Inwestorzy rzucili się na akcje Arm po mającym miejsce 5 dni temu ogłoszeniu wyników i prognoz, według których spółka spodziewa się osiągnąć w tym kwartale przychody rzędu 850-900 mln dol., czyli o nawet 120 mln dol. powyżej prognoz analityków.

"Financial Times" przypisywał ruch cenowy także dywersyfikacji firmy. Arm to lider w zakresie rozwiązań wykorzystywanych w smartfonach. Z procesorów projektowanych przez firmę korzysta ok. 99% tego typu urządzeń na świecie. Ten segment to obecnie 1/3 przychodów spółki. Coraz większą rolę w strukturze jej zysków stanowią jednak mikroprocesory wykorzystywane w serwerach i centrach danych.

Jak zauważa agencja Reutera, spekulanci nie poprzestają na akcjach Arm. Handel opcjami projektanta chipów eksplodował do średniej 490 000 kontraktów dziennie na przestrzeni trzech ostatnich sesji. To 10-krotnie więcej niż miesiąc wcześniej - zwracała uwagę agencja, powołując się na dane Trade Alert.

Tylko w poniedziałek liczba aktywnych opcji Arm sięgnęła 739 000 kontraktów. Opcje put Arm stanowiły wtedy 43% obracanych kontraktów, podczas gdy opcje call pozostałe 57%. W poniedziałek większą popularnością cieszyły się kontrakty na opcje tylko trzech spółek: AMD, Tesli i Nvidii.

Kapitalizacja Arm wynosi aktualnie 153 mld dol., czyli trzy razy więcej niż w momencie ponownego debiutu spółki na giełdzie 6 miesięcy temu. Do 2016 roku Arm był notowany na parkiecie w Londynie, skąd zdjął go japoński SoftBank. Nietrafione decyzje biznesowe sprawiły jednak, że wehikuł inwestycyjny miliardera Masayoshi Sona zdecydował się na ponowne upublicznienie spółki. Arm wszedł na Nasdaq we wrześniu ubiegłego roku, osiągając wycenę 51 mld dol.

SoftBank zachował 90% udziałów Arm, których wartości to obecnie 137,7 mld dol. Potężny wzrost notowań brytyjskiej spółki oddziałuje więc na akcje właściciela, które zyskały w poniedziałek ponad 6%, a poprzez nie także na cały Nikkei. Główny indeks tokijskiej giełdy osiąga w ostatnich dniach poziomy niewidziane od 1990 roku. Wtorkową sesję zakończył na linii 38 010 pkt., czyli 947 oczek poniżej rekordu wszech czasów ustanowionego 29 grudnia 1989 roku.