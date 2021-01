W poniedziałek i wtorek kolejne dostawy szczepionek do Polski

Agencja Rezerw Materiałowych

W poniedziałek spodziewamy się kolejnej dostawy 360 tysięcy dawek szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer, a we wtorek powinna dotrzeć do nas pierwsza dostawa 29 tysięcy dawek szczepionek Moderny - poinformował PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Kolejna dostawa do Polski szczepionek firmy Pfizer - jak wyjaśnił szef Agencji, która zajmuje się ich dystrybucją w kraju - spodziewana jest ok. godziny 6 w poniedziałek. Dostarczonych zostanie 360 tysięcy dawek.

Kuczmierowski potwierdził także wcześniejsze zapowiedzi, zgodnie z którymi w nadchodzącym tygodniu do Polski po raz pierwszy dostarczone zostaną dawki szczepionek firmy Moderna. Europejska Agencja Leków (EMA) pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia szczepionek tej firmy do obrotu w UE wydała w środę.

"Dostawa szczepionek firmy Moderna powinna dotrzeć do nas we wtorek, prawdopodobnie około południa. Potwierdzamy jeszcze szczegóły organizacyjne z producentem. W tym tygodniu będzie to dostawa na 29 tysięcy dawek. Za dwa tygodnie będzie to około 40 tysięcy, tak aby na koniec stycznia liczba dawek wyniosła ok. 70 tysięcy" - poinformował Kuczmierowski.

Jak wskazał, Moderna planuje dostarczyć ok. 400 tysięcy dawek w lutym oraz 360 tysięcy dawek w marcu. "Do końca pierwszego kwartału spodziewamy się ok. 840 tysięcy dawek szczepionki Moderny" - dodał prezes ARM.

Z danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na godz. 10 w niedzielę wynika, że dotychczas do Polski dostarczonych zostało 697 320 dawek szczepionek. Liczba dawek przekazanych do punktów szczepień wynosi 204 375. Zaszczepionych zostało 200 022 osób. 365 szczepionek zutylizowano.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska