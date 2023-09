W policji wciąż wiele wakatów. Ile można zarobić?

W 2023 roku policja planuje przyjąć do służby blisko 4700 osób. To minimum określone przez Komendanta Głównego Policji. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że potrzeba znacznie więcej funkcjonariuszy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać policjantem i na jakie wynagrodzenie można tu liczyć?

Według danych przekazanych przez Komendę Główną Policji w tym roku zamierza ona przyjąć do służby minimum 4 668 osób. Wiadomo jednak, że potrzeby są znacznie większe.

– Nie jest tajemnicą, że poszukujemy kandydatów do pracy – mówi Bankier.pl kom. Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. – Wszędzie, gdzie możemy, czyli na różnego rodzaju piknikach czy festynach, zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Wiadomo, że im więcej chętnych, tym lepszych będziemy mieli funkcjonariuszy. Tym bardziej że muszą oni spełniać bardzo konkretne i specjalistyczne wymagania.

Konieczne rekrutowanie znajomych i rodzin?

W nieoficjalnych rozmowach niektórzy funkcjonariusze twierdzą, że aby zapełnić wakaty, są zobowiązani przez swoich przełożonych do namawiania rodziny lub przyjaciół do przystąpienia do rekrutacji. Oficjalne informacje są jednak inne.

– Zaprzeczamy, że nasi funkcjonariusze mają obowiązek zachęcania swoich bliskich i znajomych do składania do nas aplikacji – mówi Bankier.pl podkom. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. – Policjanci takiego obowiązku nie mają. Mogą to robić co najwyżej z własnej woli, jeśli są zadowoleni z pracy. Choć trzeba przyznać, że rotacja jest u nas duża, a nam zależy na wybraniu tych kandydatów, którzy spełniają wszystkie warunki niezbędne w naszej pracy.

Jak mówi Bankier.pl insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, policjant to zawód, który pozostanie jednym z niewielu, jakie będzie można wykonywać przez całe życie, jednocześnie rozwijając się i zdobywając nowe umiejętności i uprawnienia.

– Dodatkowo policja, jako jedna z niewielu instytucji, tak jak do tej pory, dawać będzie nadal możliwość radykalnej zmiany rodzaju wykonywanych codziennie czynności i zmiany specjalizacji - bez zmiany pracodawcy. Najważniejsze, że nawet, jeśli zdecydujemy, że chcemy zmienić rodzaj służby, jaką pełnimy, to nadal będziemy mieć możliwość stałego wykorzystania zdobytego dotychczas doświadczenia.

Możliwy rozwój kariery

Pracując w policji, można też zdobywać dodatkowe wykształcenie, bez pokrywania kosztów nauki. Na funkcjonariuszy czekają różnorodne kursy specjalistyczne m.in. dochodzeniowy, techniki operacyjnej, kurs technika kryminalistyki, dzielnicowego, biegłego laboratorium kryminalistycznego, doskonalenia technik przesłuchań (FBI), przewodnika psa służbowego, realizowania zatrzymań osób niebezpiecznych, minersko-pirotechniczny, instruktora strzelań policyjnych czy instruktora taktyk i technik interwencji. Można też nauczyć się Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, analizy kryminalnej, zwalczania przestępczości narkotykowej, cyberprzestępczości lub przestępczości ekonomicznej, a także języków obcych.

– Dodatkowo każdy ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych – mówi insp. Mariusz Ciarka. – Dla policjantów, którzy uzyskali skierowanie, studia są bezpłatne, a w zajęciach uczestniczą w czasie służby. Natomiast w trakcie zjazdu studenckiego przysługuje im zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na uczelnię.

Możliwość awansu w stopniu oraz na stanowisku uzależniona jest od stażu służby i posiadanych kwalifikacji

– Na policjantów chcących realizować swe zainteresowania czeka wiele propozycji. Jedyne, czym należy się wykazać by uczestniczyć w tych aktywnościach to chęci i inicjatywa – twierdzi insp. Mariusz Ciarka.

Kto może zostać policjantem?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo

posiadać nieposzlakowaną opinię

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

korzystać z pełni praw publicznych

posiadać co najmniej średnie wykształcenie

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Wieloetapowa rekrutacja

Osoby chętne do pracy w policji mogą złożyć dokumenty niezbędne do przyjęcia w każdej komendzie wojewódzkiej oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. Wcześniej warto dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich policji. Są w nich wskazane komendy miejskie, powiatowe lub rejonowe, prowadzące nabór kandydatów.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne, składające się z wielu etapów m.in. testu wiedzy (przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), testu sprawności fizycznej, badań psychologicznych, rozmowy kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej oraz wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego. Spośród nich punktowane są tylko test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji znajduje się informacja jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile punktów trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy kandydatów. Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia dodatkowych preferencyjnych punktów. Kandydaci umieszczeni zostają na liście w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Konieczne ponad półroczne szkolenie

Po przyjęciu do służby policjant jest kierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, jest czasowo oddelegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji.

– Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji – wylicza insp. Mariusz Ciarka. – Dalsza droga zależy już tylko od policjanta.

Najbardziej popularne stanowiska w policji to: policjant prewencji, policyjny wywiadowca, przewodnik psa służbowego, dzielnicowy, policjant ruchu drogowego, oficer dyżurny i pomocnik oficera dyżurnego. Z kolei w pionie kryminalnym pracują policjanci dochodzeniowi, operacyjni, technicy kryminalistyki, analitycy, biegli laboratorium kryminalistycznego oraz personel techniczny tego laboratorium.

Ile zarabia policjant?

Według danych Komendy Głównej Policji zarobki policjantów są zależne od ich doświadczenia i wieku. Dokładnie obrazuje to poniższa tabela.