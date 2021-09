W pięć lat Ikea zainwestowała w Polsce ponad 2,3 mld zł

fot. Tanasan Sungkaew / / Shutterstock

W minionych pięciu latach związane z marką Ikea firmy zainwestowały w Polsce ponad 2,3 mld zł. Polska jest największym dostawcą mebli do sklepów Ikea na świecie - polskie pochodzenie ma co trzeci mebel sprzedawany w tej sieci w 25 krajach – wynika z najnowszego raportu firmy.

Raport „IKEA Made in Poland 2021” premierowo zaprezentowano we wtorek podczas 13. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wydawnictwo, podsumowujące aktywność Grupy na polskim rynku, wpisuje się w tegoroczne obchody 60-lecia obecności marki Ikea w Polsce i jej współpracy z polskimi partnerami.

Jak oceniła podczas konferencji prasowej w Katowicach prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w Ikea Retail w Polsce, Karin Skoeld, działalność obu niezależnych grup, stanowiących część marki i działalności systemu franczyzowego IKEA - Inter IKEA Group i Ingka Group - wywiera znaczący wpływ na polską gospodarkę. W ub. roku Ikea wyeksportowała wyprodukowane w Polsce meble o wartości przekraczającej 12 mld zł, zaś wartość odprowadzonego podatku dochodowego wyniosła 140 mln zł.

W ciągu minionych 10 lat Ikea zainwestowała także w Polsce ok. 1 mld zł w odnawialne źródła energii – obecnie ma 80 turbin na sześciu farmach wiatrowych. Od pięciu lat Grupa wytwarza w Polsce więcej energii, niż zużywa we wszystkich swoich polskich sklepach, centrach dystrybucyjnych, centrach handlowych i biurach.

Oprócz farm wiatrowych, Ikea (w ramach Grupy Ingka) działa też w Polsce w sektorze fotowoltaiki. Polska była jednym z pierwszych krajów, w których grupa wprowadziła kompleksową usługę sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych. W efekcie w ciągu trzech lat Polska stała się dla firmy jednym z wiodących rynków pod względem liczby instalacji.

Grupa Ingka (dawniej znana jako Grupa Ikea, największy franczyzobiorca sieci) ma w Polsce 12 sklepów i 74 punkty odbioru zamówień - łącznie z punktami mobilnymi i punktami w sklepach, zarządzanymi przez Ikea Retail. Jest również właścicielem 5 centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego centrum dystrybucji, zaopatrującego 32 sklepy Ikea na 11 rynkach.

W Polsce w firmach związanych z marką Ikea pracuje obecnie ok. 16 tys. osób, a krajowi dostawcy Grupy zatrudniają kolejne blisko 100 tys. pracowników. Ikea współpracuje ze 192 polskimi partnerami, z których 79 dostarcza gotowe produkty, a 46 komponenty do produkcji. 10 kolejnych partnerów to dostawcy z branży spożywczej, a 57 – firmy świadczące usługi transportowe i logistyczne.

Polska była pierwszym po Szwecji krajem, w którym rozpoczęła się produkcja mebli Ikea na dużą skalę. Aktualnie blisko 20 proc. całej światowej produkcji dla Grupy pochodzi z Polski. Ikea zapewnia, że do 2030 roku wszystkie jej produkty będą wytwarzane wyłącznie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Grupy w Polsce, jesienią Ikea wprowadzi do sklepów specjalną kolekcję mebli, w całości produkowaną w Polsce, inspirowaną tradycyjnymi łowickimi motywami i skandynawskim wzornictwem.(PAP)

autor: Marek Błoński

