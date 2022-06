W piątek po południu ropa wyraźnie taniała

CNN: sankcje UE mogą znacznie utrudnić eksport ropy z Rosji do Chin

Odcięcie 90 proc. importu ropy z Rosji do UE to jak dotąd największa kara dla Kremla za inwazję na Ukrainę, ale równie bolesne mogą być sankcje dotyczące ubezpieczenia tankowców, które znacznie utrudnią Moskwie sprzedaż ropy do Indii i Chin – ocenia w piątek stacja CNN.