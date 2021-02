W piątek padł rekord chwilowego zużycia energii elektrycznej

URE: w 2019 roku 46 proc. energii z przebadanych firm sprzedano przez giełdę

Obowiązujące 100 proc. obligo sprzedaży energii przez giełdę towarową w rzeczywistości dotyczyło w roku 2019 roku ok. 46 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem URE, co stanowi ok. 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju - poinformował w czwartek URE.