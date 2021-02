W piątek możliwa decyzja ws. dalszego luzowania obostrzeń

W sądach ponad 200 skarg na kary za łamanie obostrzeń epidemicznych

Co najmniej 215 skarg na kary administracyjne stosowane przez sanepid, wpłynęło do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Polsce. Chodzi o wysokie grzywny, nawet do 30 tys. zł. Nakładane były za łamanie obostrzeń epidemicznych - podał w czwartek portal RMF24.