W piątek mija ważny termin wyborczy. "Do 6 października należy złożyć wniosek"

Żeby móc skorzystać z prawa głosowania przez pełnomocnika, należy złożyć wniosek do 6 października włącznie - przekazał PAP Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w ministerstwie rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Dodał, że wniosek można złożyć osobiście, bądź przez internet.

fot. Dziurek / / Shutterstock

"Głosowanie przez pełnomocnika jest rozwiązaniem, które ma ułatwić udział w wyborach osobom, które z różnych względów uważają, że dotarcie do lokalu wyborczego będzie dla nich trudne lub niemożliwe" - wytłumaczył Wdówik.

Zaznaczył, że są trzy kategorie osób, które mogą skorzystać z takiego rozwiązania i głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby powyżej 60. roku życia.

Aby móc z tego prawa skorzystać, należy do 6 października włącznie złożyć wniosek. Zaznaczył, że można zrobić to w dwojaki sposób.

Debata wyborcza z "Pulsem Biznesu": poznaj propozycje gospodarcze startujących partii 5 października odbędzie się debata przedstawicieli ugrupowań politycznych zainicjowana przez "Puls Biznesu". Politycy będą odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: gospodarki, podatków, wymiaru sprawiedliwości. Całość będzie podzielona na części, w których politycy będą odpowiadać na pytania prowadzących debatę wyborczą, dyskutować między sobą i udzielać odpowiedzi czytelnikom. Uczestnikami debaty "Pulsu Biznesu" będą przedstawiciele reprezentujący: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, Nową Lewicę, Konfederację, Bezpartyjnych Samorządowców. Jeżeli chcesz zadać pytania uczestnikom debaty wyborczej, kliknij poniższy link:

Jednym ze sposobów jest udanie się do urzędu, do gminy i wypełnienie wniosku na miejscu, gdzie należy mieć ze sobą kopię orzeczenia lub orzeczenie do wglądu dla pracownika oraz oświadczenie osoby, która będzie pełnomocnikiem, że ona wyraża na to zgodę.

Dodał, że druga możliwość jest lepsza, bo nie wymaga wysiłku wiązanego z dotarciem do urzędu i jest to złożenie tego wniosku za pośrednictwem internetu, przez ePUAP i profil zaufany.

"Identyfikujemy się i wypełniamy wniosek załączając zdjęcia i skany orzeczenia oraz skan oświadczenia pełnomocnika". Wdówik zaznaczył, że wyraźnie musi być napisane, że konkretna osoba wyraża zgodę na bycie pełnomocnikiem wyborczym konkretnego człowieka.

"W ten sposób zapewniamy sobie uzyskanie zgody na to, żeby pełnomocnik w naszym imieniu mógł zagłosować w dniu wyborów w lokalu, do którego jesteśmy przypisani" - podsumował Wdówik.

We wtorek, 10 października, upływa termin na dopisanie się do spisu wyborców za granicą

Wyborcy przebywający poza Polską, aby oddać głos, do 10 października muszą zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. W wyborach do Sejmu wybiorą kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu – kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa – Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

Są trzy sposoby na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców za granicą: przy użyciu usługi e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/), poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie), poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Za granicą wyborcy mogą głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.

Pozostał tydzień, aby pobrać zaświadczenie prawie do głosowania lub zmieniać miejsce głosowania

Jeszcze tylko przez tydzień - do czwartku 12 października - można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmieniać miejsce głosowania.

Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty.

Głosowanie za pomocą zaświadczenia o prawie do głosowania

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ mhr/