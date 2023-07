W piątek lekkie spadki na Wall Street w obawie o dalsze podwyżki stóp proc.

Minister finansów USA wezwała władze Chin do powrotu do praktyk zorientowanych na rynek Minister skarbu (finansów) USA Janet Yellen rozpoczęła czterodniową wizytę w ChRL od spotkania z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, podczas którego wezwała władze Chin do zmiany kierunku reform w stronę rynku. Wyraziła zaniepokojenie związane z ograniczeniami eksportu i stwierdziła, że rozdzielenie dwóch największych gospodarek świata jest praktycznie niemożliwe.