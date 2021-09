W październiku pierwsze wyrównania dla czerwcowych emerytów

"Newsweek": Do 2040 r. średnia emerytura spadnie z 53 proc. przeciętnego wynagrodzenia do poniżej 40 proc.

