fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

W październiku główne indeksy na GPW zanotowały dwucyfrowe dynamiki spadków, cofając się w przypadku WIG i WI20 do poziomów z kwietnia. Relatywnie najlepiej zachowały się małe spółki, których indeks stracił 9,3 proc. W ujęciu sektorowym, wszystkie indeksy były na minusie.

Pierwsze dni października wskazywały na globalne odbicie na giełdach po wrześniowej przecenie. Warszawskie indeksy, a także indeksy rynków bazowych notowały kilkudniowe serie wzrostów. Po tym jednak, jak w ramach ruchu w górę nie zdołały wybić się ponad poprzednie lokalne maksima, powróciły do spadków.

Nastroje na rynkach zaczęły się pogarszać od kiedy w naszym regionie zaczęto odnotowywać coraz więcej przypadków zakażeń koronawirusem. Nasilanie się pandemii w Europie sprawiło, że wiele krajów, w tym Polska, ponownie zaczęło wprowadzać obostrzenia. Trwający sezon publikacji wyników za III kw. zszedł na dalszy plan.

Rosnąca awersja do ryzyka przełożyła się na wzrost kursu EUR/PLN nawet do 4,64, czyli poziomów notowanych ostatnio w 2009 r. Rentowności krajowych SPW zniżkowały, wyznaczając historyczne minima. Papiery 2-letnie miały ujemne rentowności na poziomie nawet -0,1 proc., 5-letnie zeszły do 0,33 proc., a 10-letnie do 1,12 proc.

W takim otoczeniu WIG20 stracił w październiku 11,5 proc., wracając do poziomu 1.515 pkt. Ostatnio notowany był tak nisko na początku kwietnia, po dwucyfrowych dynamikach spadków w lutym i marcu.

Indeks szerokiego rynku stracił 10,8 proc. i zakończył miesiąc na poziomie 44.098 pkt., najniżej od kwietnia, a mWIG40 stracił 10,3 proc. do 3.197 pkt., najniżej od maja.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach relatywnie najlepiej wypadły małe spółki. sWIG80 stracił 9,3 proc. do 12.897 pkt. i jako jedyny pozostaje na plusie od początku roku, choć jest najniżej od czerwca.

Dla głównych indeksów na GPW październik był drugim miesiącem spadków z rzędu.

Indeks rynku NewConnect tracił trzeci miesiąc z rzędu, spadając w październiku o 10,3 proc. do 455 pkt, najniższego poziomu od przełomu czerwca i lipca.

Tab. Zmiana głównych polskich indeksów rynku akcji

indeks mdm YTD w proc. w proc. WIG20 -11,5 -20,3 WIG -10,8 -14,6 mWIG40 -10,3 -8,9 sWIG80 -9,3 18,1 WIG20 USD -13,9 -21,6 NCIndex -10,3 114,1

Legenda: mdm - zmiana miesiąc do miesiąca, YTD - zmiana od początku roku

INDEKSY SEKTOROWE

Wszystkie krajowe indeksy sektorowe zanotowały w październiku spadki, przy czym najlepiej broniły się górnictwo i spółki spożywcze. Na dole zestawienia z około 20 proc. spadkami znalazły się energetyka i spółki odzieżowe - obie grupy traciły w obawie przed kolejnymi obostrzeniami, gdyż powrót do pełnego lockdownu ograniczyłby możliwości nabywcze konsumentów i zmniejszył popyt przemysłu na energię elektryczną.

Poza producentami leków, producentami gier i sektorem spożywczym, wszystkie indeksy znalazły się na kilkumiesięcznych minimach. Wśród tych, które spadły najmocniej jest sektor paliwowy, który powrócił do poziomów z marca.

Banki po przebiciu we wrześniu marcowego minimum kontynuowały spadki i pogłębiły swoje 11 letnie minimum. Indeks jest najniżej od kwietnia 2009 r., na 3.100 pkt., a do minimum wyznaczonego po upadku banku Lehman Brothers brakuje już tylko niecałe 700 pkt.

Uwagę zwraca budownictwo, którego indeks na początku miesiąca znalazł się na najwyższym poziomie od 3 lat, jednak po wyznaczeniu tego maksimum na około 3.100 pkt. wrócił do poziomów z czerwca, około 400 pkt niżej.

Tab. Zmiana polskich indeksów sektorowych rynku akcji

indeks mdm YTD w proc. w proc. WIG-spożywczy -3,2 -3,9 WIG-górnictwo -3,3 21,3 WIG-telekomunikacja -4,7 2,7 WIG-media -6,0 -7,1 WIG.GAMES -6,0 78,6 WIG-budownictwo -6,9 31,3 WIG-informatyka -7,5 35,4 WIG-nieruchomości -7,8 -12,7 WIG-chemia -11,1 -19,1 WIG-motoryzacja -11,8 6,9 WIG-leki -13,6 16,6 WIG-banki -14,7 -45,4 WIG-paliwa -17,2 -36,3 WIG-odzież -19,3 -32,4 WIG-energia -21,4 -5,3

LIDERZY WZROSTÓW I SPADKÓW W WIG20

W październiku na GPW miał miejsce debiut Allegro, które w ramach nadzwyczajnej korekty indeksów weszło w skład WIG20 osiągając kilkunastoprocentowy udział, drugi za CD Projektem. Jako jeden z niewielu komponentów indeksu, Allegro zakończyło miesiąc na plusie, wzrostem o 50 proc. względem ceny z IPO, oraz o 23,8 proc. względem ceny otwarcia pierwszego dnia notowań.

Poza Allegro spadkom oparły się Play i KGHM. W przypadku Play trwa ogłoszone we wrześniu wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji spółki, po cenie 39 zł za sztukę.

Kursy zdecydowanej większości spółek z indeksu znalazły się w październiku na co najmniej 4-miesięcznych minimach. Wyjątek stanowią Dino, KGHM i JSW.

Kursy Lotosu i Orlenu przebiły minima z połowy marca i są najniżej odpowiednio od 2016 r, i 2014 r.

Santander, notując na koniec miesiąca poziom 123 zł jest najniżej od 11 lat, a Pekao będąc na poziomie 42 zł było najniżej od 20 lat.

Z kolei historyczne minima pogłębiło PZU - na 20,55 zł i Alior - na 11,335 zł, a PKO BP zbliżyło się do minimów z 2009 r. notując 18,9 zł.

Tab. Zmiana cen akcji spółek z WIG20

spółka mdm YTD w proc. w proc. Allegro* 51,2** 51,2** Play 0,5 10,3 KGHM 0,1 23,5 Dino Polska -4,6 58,2 Cyfrowy Polsat -8,7 -3,3 PKO BP -10,6 -38,5 Orange -11,1 -3,9 PZU -12,9 -38,1 Santander Bank Polska -13,7 -53,6 Alior Bank -15,5 -53,2 Bank Pekao -16,0 -49,9 PKN Orlen -16,9 -46,6 PGNiG -17,4 16,6 CCC -17,9 -57,1 Lotos -19,2 -58,7 CD Projekt -19,8 49,7 LPP -20,2 -25,5 Tauron -21,0 33,9 PGE -29,8 -19,3 mBank* -31,1 -56,9 JSW -40,8 20,0

*W wyniku korekty nadzyczajnej portfeli indeksów Allegro zastąpiło w WIG20 mBank po sesji 14 października.

**Liczone względem ceny z oferty publicznej, która wyniosła 43 zł. Cena na otwarciu w dniu debiutu wyniosła 65 zł, co daje wzrost w październiku o 23,8 proc.

INDEKSY ZAGRANICZNE

Po wrześniowych spadkach amerykańskie indeksy próbowały w październiku przebić swoje poprzednie szczyty. Czynnikami ryzyka okazał się przeciągający się brak porozumienia w sprawie pakietu fiskalnego dla tamtejszej gospodarki, a w końcu wiadomość o przełożeniu go na okres po wyborach. Jak podają analitycy okres przed wyborami prezydenckimi w USA zaplanowanymi na 3 listopada związany jest z większą zmiennością na rynkach.

Inwestorzy zaczęli przy tym zwracać coraz większą uwagę na nasilającą się II falę pandemii, także w USA. Amerykańskie indeksy zakończyły miesiąc spadkami, zbliżając się do wrześniowych minimów.

EUR/USD wahał się w przedziale 1,165-1,188, przy czym ostatnie dni października przyniosły umocnienie dolara, przez co kurs zamknął się z niewielką zmianą mdm, w okolicy 1,17.

W tym czasie złoto i srebro pozostały w trendzie bocznym, notując na koniec miesiąca cenę 1.880 USD za uncję złota i 22,65 USD za uncję srebra.

Tab. Zmiana wybranych światowych indeksów rynku akcji

indeks kraj mdm YTD w proc. w proc. S&P 500* USA -3,6 4,6 Nasdaq* USA -3,3 25,4 DAX Niemcy -9,4 -3,7

*według kursu z godz. 19.15

(PAP Biznes)

kk/ gor/