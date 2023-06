"W ostatniej fazie hossy do gry wchodzą rządy”. Narkun w rozmowie z Kolanym

Pomimo załamania na rynku kredytów mieszkaniowych ceny nieruchomości tylko ledwie drgnęły. Jaki jest stan polskiego rynku mieszkaniowego i co nas czeka w najbliższej przyszłości – o tym wszystkim opowiadał Tomek Narkun podczas Konferencji WallStreet27.

- Rynek nieruchomości cyklicznie nadal jest w fazie boomu. Mieliśmy taki średniookresowy dołek między wrześniem a lutym, gdzie wysokie stopy procentowe zaczęły robić swoje i było takie okienko negocjacyjne nawet u dużych deweloperów – twierdzi Tomek Narkun, ekspert rynku nieruchomości.

- Mieliśmy za sobą takie pierwsze zwątpienie w rynek i trend wzrostowy – uważa Narkun. - Ale dzisiaj mamy klasykę cyklu - do gry wchodzą rządy (lub banki) i rynek odżywa ze względu na zapowiedzi rządowego kredytu na 2% – dodaje.

- Gdyby nie kredyt 2%, który wchodzi w życie w lipcu, to rynek wyglądałby troszeczkę inaczej. Jest to bez wątpienia dopalacz na rynku nieruchomości i takie wlanie optymizmu do deweloperów, pośredników i wszystkich uczestników rynku – nie ma wątpliwości gość Bankier.tv.

