W niedzielę w polskich miastach zawyją syreny. Trzaskowski: Apeluję o ciszę!

Jest kasacja ws. byłego szefa KPRM w sprawie organizacji lotu do Smoleńska

Do Sądu Najwyższego skierowano kasację ws. b. szefa KPRM T. Arabskiego, który w związku z niedopełnieniem obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r. został prawomocnie skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Obrona chce, by w tej sprawie sąd zadał pytania prejudycjalne do TSUE.