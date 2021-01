W niedzielę kolejne marsze protestu w Białorusi. Co najmniej 19 zatrzymanych

Łukaszenka: Jeśli prezydent się wam nie podoba, tylko wybory mogą to zmienić

Jeśli nie podoba wam się obecny prezydent, to tylko wybory mogą rozwiązać tę kwestię – oświadczył we wtorek Alaksandr Łukaszenka. Białoruski lider zarządził też, że 2021 r. ma być „rokiem jedności”, a on sam „nie jest wrogiem swojego narodu”.