W małych sklepach kupujemy mniej, ale płacimy więcej niż przed rokiem

We wrześniu br. wartość przeciętnego koszyka zakupowego w sklepach małoformatowych wyniosła 20,20 zł, tj. o 13,4 proc. więcej rdr - podało Centrum Monitorowania Rynku. We wrześniu spadała natomiast liczba transakcji - o 1,5 proc. rdr.

Według Centrum Monitorowania Rynku (CMR) we wrześniu br. klienci przychodzili do sklepów małoformatowych nieco rzadziej niż przed rokiem i wkładali do koszyków mniej produktów, jednak za sprawą wzrostu wielu produktów średnia kwota na paragonie była znacznie wyższa.

Wartość przeciętnego koszyka we wrześniu wyniosła 20,20 zł, czyli o 13,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła również wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw (11,6 proc.), spadła natomiast liczba transakcji o 1,5 proc. w porównaniu z wrześniem 2021 r.

Według ekspertów CMR za wysokimi wzrostami wydatków konsumentów na zakupy w sklepach małoformatowych stoją wyłącznie podwyżki cen.

We wrześniu wzrosła wartość sprzedaży niemal wszystkich kategorii, jednak wiele z nich (szczególnie te o największym wzrośnie cen – m.in. masło, olej, mąka czy kawa) odnotowały spadki w ujęciu wolumenowym - podali. Wyjaśnili, że klienci ograniczają zakupy tych produktów lub korzystniejszych cen w innych formatach sklepów.

Dodali, we wrześniu liczba paragonów z mlekiem, makaronami czy kawą mieloną w sklepach małoformatowych spadła o 10 proc., mimo to łączna wartość ich sprzedaży wzrosła o ponad 20 proc. "W przypadku mąki i masła, których cena w ciągu roku wzrosła o ponad 50 proc., spadek liczby klientów zaopatrujących się w te produkty w małych sklepach jest jeszcze wyższy i sięga 20 proc." - wskazali.

Centrum Monitorowania Rynku jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt