W lutym ponownie najlepsze wyniki miały fundusze akcji polskich

Drugi miesiąc z rzędu najwyższe średnie miesięczne stopy zwrotu osiągnęła grupa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, która - tak jak fundusze akcji amerykańskich - zarobiła w lutym 3,3 proc. - poinformowały Analizy .pl w raporcie. Słabiej wypadły wszystkie fundusze dłużne, które zanotowały spadki, a na dole zestawienia znalazły się fundusze rynku metali szlachetnych.

"Luty nie rozpieszczał inwestorów. Wydarzeniem miesiąca był wzrost rentowności obligacji skarbowych, czyli spadek ich cen, a co za tym idzie straty wielu funduszy dłużnych. Lepiej wypadły fundusze akcyjne, których większość przyniosła solidne wyniki" - napisano w raporcie podsumowującym miesięczne stopy zwrotu w polskich funduszach.

Fundusze polskich obligacji skarbowych długoterminowych straciły średnio 1,2 proc., a fundusze dłużne polskich obligacji skarbowych – średnio 0,2 proc. Jak podano w raporcie w przypadku niektórych funduszy straty sięgały nawet 2 proc. (Ipopema Dłużny, PZU Dłużny Aktywny oraz Noble Fund Obligacji), choć były i takie fundusze, które w tych warunkach potrafiły zarobić, jak ALTIUS Konserwatywny (1,4 proc.) czy NN (L) Obligacji Plus (0,7 proc.).

Mocniej od funduszy dłużnych traciły tylko fundusze lokujące na rynku metali szlachetnych - ta grupa straciła w lutym 6,2 proc.

Na szczycie zestawienia Analiz .pl znalazły się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek oraz akcji amerykańskich - obie grupy zarobiły po 3,3 proc. Wśród funduszy akcyjnych spadki zanotowały jedynie fundusze rynku azjatyckiego bez Japonii (-0,1 proc.), oraz akcji tureckich (-0,8 proc.).

"Ryzyko zmian rentowności obligacji dotyczyło przede wszystkim obligacji długoterminowych. To, jak zachowają się ich rentowności w kolejnych miesiącach, będzie zależało od zmian oczekiwań inflacyjnych i oceny intencji banków centralnych. Warto pamiętać, że przecena tych obligacji i w USA i w Polsce już nastąpiła. Dzięki temu, jeżeli ktoś dziś decyduje się na kupno funduszy inwestujących w takie papiery, to zakładając, że zarządzający nie dokonał znacznych zmian w portfelu, kupuje portfel obligacji z wyższą rentownością. Natomiast to nie niweluje ryzyka spadku ceny, jeśli rentowności nadal będą rosły" - napisano w raporcie.

"W przypadku funduszy polskich długoterminowych obligacji skarbowych tak słaby miesiąc jak luty może się powtórzyć, gdy w którymś z kolejnych miesięcy nastąpi silny wzrost rentowności obligacji. Tu przede wszystkim znaczenie będzie miał poziom inflacji w kolejnych miesiącach. Do końca roku o stopie zwrotu będzie decydował oczekiwany poziom inflacji i przekonanie o możliwości utrzymania niskich stóp procentowych przez banki centralne" - dodano.

Analitycy zwrócili uwagę, że w lutym lepiej wypadły akcje rynków rozwiniętych, które nawet ustanowiły nowe rekordy wszech czasów, choć pod koniec miesiąca rozpoczęły korektę. Główny indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 wzrósł o 1,5 proc., a niemiecki DAX o 0,5 proc.

"Podobnie zachowywały się spółki na warszawskiej giełdzie, z wyjątkiem tych o większej kapitalizacji, jak Allegro czy Dino, które ciągnęły indeks WIG20 w dół (-3,9 proc.). Przez to także indeks szerokiego rynku WIG zakończył miesiąc pod kreską (-0,1 proc.). Zdecydowanie lepiej wypadły spółki zgrupowane w sWIG80, który zyskał w lutym 8,9 proc. i pokonał szczyt z początku 2017 r." - ocenili.

"Dzięki temu bardzo dobrze wypadły fundusze akcji małych i średnich spółek, które zarobiły średnio 3,3 proc.. Wszystkie fundusze z tej grupy wypracowały zysk, który w przypadku tych najlepszych przekroczył 5 proc.: AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek czy Millennium Dynamicznych Spółek" - dodali.

Średnio słabszy wynik osiągnęły fundusze o uniwersalnej strategii (1,2 proc.), przy czym kilka z nich m.in. te z większym udziałem akcji mniejszych spółek w portfelu przekroczyło próg 5 proc.

Podobnie wypadły fundusze akcji zagranicznych – większość z nich zakończyła miesiąc z dodatnim wynikiem, w tym najwyższe stopy zwrotu wypracowały Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Value (wszystkie powyżej 6 proc.).

"Powodów do zadowolenia nie mili natomiast ci, którzy są posiadaczami jednostek funduszy złota. Ten kruszec kontynuował średnioterminową korektę, stracił w lutym 6,6 proc., spadając do 1.730 dolarów za uncję. Fundusze metali szlachetnych straciły średnio 6,2 proc. W przypadku Allianz Akcji Rynku Złota oraz Superfund GoldFund straty były dwucyfrowe" - napisali analitycy. (PAP Biznes)

