W lipcu wzrósł polski eksport. Do końca roku ma być jeszcze lepiej

Eksport z Polski w lipcu 2023 r. wzrósł o 2,9 proc. rdr do 26,306 mld euro - wynika z analizy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej.

fot. Novikov Aleksey / / Shutterstock

"Według prognoz KIG, eksport w lipcu 2023 roku wyniósł 26.306 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w czerwcu o 5,7 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 2,9 proc. Wielkość eksportu w sierpniu będzie ze względów sezonowych zbliżona do notowanej w lipcu" - napisano.

KIG spodziewa się, że eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 346,1 mld euro tj. o 8,1 proc., a w roku 2024 wynosząc 381,7 mld euro zwiększyć się o dalsze 10,3 proc. (PAP biznes)

