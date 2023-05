W lipcu kolejna obniżka ceny gazu dla klientów biznesowych

Wiceprezes EBI: Transformacja energetyczna jest kluczowa, by uniezależnić się od paliw z Rosji Transformacja energetyczna jest kluczowa, by uniezależnić się od paliw z Rosji; jednocześnie aby transformacja zakończyła się sukcesem, musi być sprawiedliwa - powiedziała we wtorek wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska.