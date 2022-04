Dwucyfrowa podwyżka cen mieszkań niemal we wszystkich dużych miastach. Kto został liderem?

Dni ekologicznych nieruchomości w Bankier.pl

Mieszkania, domy, ceny – wszystko, co jest związane z nieruchomościami, to już od lat jeden z najgorętszych tematów goszczących w naszych domach. Także w Bankier.pl cieszy się on bardzo dużą popularnością, o czym świadczą już dwa dni tematyczne, które poświęciliśmy tej tematyce. Tym razem przygotowaliśmy Dni ekologicznych nieruchomości. Zapraszamy na Bankier.pl 30 marca i 1 kwietnia.